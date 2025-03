V Múzeu SNP v B. Bystrici si pripomenuli výročie vypálenia Kališťa

Banská Bystrica 18. marca (TASR) - V Múzeu Slovenského národného povstania (SNP) v Banskej Bystrici sa v utorok konalo spomienkové podujatie na 80. výročie vypálenia obce Kalište. Pri tejto príležitosti boli tiež in memoriam udelené ocenenia viacerým významným osobnostiam SNP a pamätné medaily mestám a obciam vypáleným počas druhej svetovej vojny.



Spomienkové podujatie v Múzeu SNP sa konalo za prítomnosti predstaviteľov Ministerstva obrany SR, Ozbrojených síl SR, rodinných potomkov Kališťanov či desiatok zástupcov slovenských miest a obcí, ktoré boli počas vojny vypálené. Rezort obrany pri tejto príležitosti odovzdal ocenenia 15 významným osobnostiam SNP, medzi nimi napríklad armádnemu generálovi Ludvíkovi Svobodovi, za ktorého ocenenie prebral jeho pravnuk. Pamätné medaily boli odovzdané aj desiatkam vypáleným mestám a obciam.







Po odovzdaní ocenení podujatie pokračovalo krátkou pietnou spomienkou na 80. výročie vypálenia obce Kalište. "Práve 18. marca 1945 nemecké jednotky obec prepadli, vypálili 42 domov a priamo na mieste zavraždili 14 obyvateľov. Táto akcia mala potom aj ďalšie obete, z nemeckých hlásení vieme, že počas tohto prepadu Nemci zabili 44 osôb a ďalších 80 vykázali ako zajatých," priblížil riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.



Kalište je jedinou slovenskou obcou, do ktorej sa po vypálení život už nikdy nevrátil. K vypaľovaniu miest a obcí počas druhej svetovej vojny dochádzalo na celom území Slovenska. Dôvodom boli bojové operácie pri prechádzaní frontu či protipartizánska aktivita nemeckých jednotiek. "Tretiu, najmenšiu, ale najzávažnejšiu skupinu, tvoria obce, ktoré boli vypálené v rámci represálií, keď boli cielene likvidované, vypálené a ich obyvatelia boli zavraždení," dodal Uhrin.



Horská obec Kalište neďaleko Banskej Bystrice bola počas SNP jedným z centier tzv. Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách, po prechode povstalcov na partizánsky spôsob boja zostala dôležitým centrom odboja. V súčasnosti je národnou kultúrnou pamiatkou i expozíciou v správe Múzea SNP. Dlhodobou víziou múzea je obohatiť lokalitu aj o moderné prvky, ktoré by zaujali najmä mladú generáciu. "Takéto niečo plánujeme v najbližších dvoch rokoch. Aby sme vrátili Kališťu hlas, pretože Kalište doteraz mlčalo a my nechceme, aby mlčalo, ale aby rozprávalo," skonštatoval zástupca riaditeľa Múzea SNP Dalibor Lesník.