V múzeu SNR si pripomenú výročie narodenia prvého myjavského múzejníka

Myjava 15. októbra (TASR) - V Múzeu Slovenských národných rád (SNR) v Myjave sa uskutoční od štvrtka (16. 10.) do konca januára 2025 výstava pri príležitosti 140. výročia narodenia prvého myjavského múzejníka Jána Bradáča. Múzeum o tom informovalo na svojom webe.



Výstava mapuje Bradáčov život, rodinné zázemie, pôsobenie medzi Slovákmi v USA, ale aj jeho návrat do Myjavy. "Patril medzi hlavných iniciátorov vzniku Múzea Slovenských národných rád v Myjave," priblížilo múzeum.



Bradáč sa narodil 14. mája 1884 v Myjave. Ako 16-ročný odišiel za prácou do USA. Po návrate sa okrem iného venoval aj zberateľskej činnosti a zaznamenávaniu zvykov a historických udalostí. "Je autorom rozsiahlych zápiskov z obdobia druhej svetovej vojny," dodalo múzeum s tým, že predmety, ktoré sa mu podarilo získať, doposiaľ tvoria základ zbierok v depozitároch múzea.