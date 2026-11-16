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V Múzeu SNR v Myjave chystajú kvíz venovaný mestu aj Štefánikovi
Otázky sa zamerajú aj na jesenné a zimné zvyky a tradície, ako aj tradičné jedlá a suroviny našich predkov.
Autor TASR
Myjava 16. novembra (TASR) - Vedomostný kvíz, ktorý sa uskutoční v piatok (20. 11.) o 16.30 h v priestoroch Slovenského národného múzea (SNM) - Múzea Slovenských národných rád (SNR) v Myjave, sa zameria na 440. výročie mesta Myjava aj na generála Milana Rastislava Štefánika. Účastníci si budú môcť preveriť svoje vedomosti v niekoľkých tematických okruhoch a zasúťažiť si o rôzne ceny. Radnica o tom informovala na svojom webe.
Otázky sa zamerajú aj na jesenné a zimné zvyky a tradície, ako aj tradičné jedlá a suroviny našich predkov. Súťažiaci budú rozdelení do dvoj- až štvorčlenných tímov. Súčasťou podujatia bude aj malé občerstvenie. Kvíz ponúkne príležitosť spojiť zábavu s preverením vedomostí a neformálnym stretnutím v priestoroch múzea. Viac informácií aj rezervácie múzeum verejnosti poskytne telefonicky.
Otázky sa zamerajú aj na jesenné a zimné zvyky a tradície, ako aj tradičné jedlá a suroviny našich predkov. Súťažiaci budú rozdelení do dvoj- až štvorčlenných tímov. Súčasťou podujatia bude aj malé občerstvenie. Kvíz ponúkne príležitosť spojiť zábavu s preverením vedomostí a neformálnym stretnutím v priestoroch múzea. Viac informácií aj rezervácie múzeum verejnosti poskytne telefonicky.