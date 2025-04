V Múzeu TANAP-u sprístupnili výstavu o nespútaných živloch

Vysoké Tatry 2. apríla (TASR) - Múzeum Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici v spolupráci so Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva pripravilo novú výstavu. Nesie názov „Zem, miesto pre život - Nespútané živly“ a návštevníci si ju môžu pozrieť v infocentre múzea do 5. júna. Informovala o tom hovorkyňa Správy TANAP-u Nina Obžutová.



„Výstava sa zameriava na štyri základné prírodné živly - oheň, vodu, vzduch a zem. Ukazuje ich význam v prírode, ich vplyv na krajinu aj na človeka. Zároveň upozorňuje na to, ako sa mení prostredie okolo nás a akým výzvam v súčasnosti čelíme,“ uviedla hovorkyňa.



Súčasťou výstavy sú závesné tematické banery a štyri modely - sopky, Zeme, kolobehu vody v prírode a tiež atmosféry. Návštevníci sa tak môžu dozvedieť viac o prírodných procesoch a o tom, ako pôsobia jednotlivé živly. Výstavu dopĺňajú aj informačné panely o globálnych environmentálnych problémoch, mapy, infografiky a fotografie.



„Pre školy a organizované skupiny ponúkame lektorované prehliadky, ktoré sú vhodné pre žiakov základných a stredných škôl. Počas prehliadky sa dozvedia viac o prírodných javoch a ich vplyve na životné prostredie,“ dodala Obžutová.