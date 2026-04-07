< sekcia Regióny
V Múzeu TANAP-u zmodernizujú infocentrum
Autor TASR
Vysoké Tatry 7. apríla (TASR) - V priestoroch infocentra Múzea Tatranského národného parku (TANAP) v Tatranskej Lomnici sa v utorok začalo s modernizáciou premietacej, zvukovej a multimediálnej techniky. Informovala o tom hovorkyňa Správy TANAP-u Jarmila Hlaváčová. Projekt prinesie výrazné technologické zlepšenie priestorov, ktoré už desaťročia slúžia návštevníkom múzea, odborníkom aj verejnosti na filmové projekcie, prednášky a kultúrne podujatia.
Infocentrum sa postupne vyvíjalo zo zasadacej miestnosti s premietaním 35-milimetrových filmov na kinosálu s modernou projekciou. Posledná väčšia technologická modernizácia sa uskutočnila v roku 2008, keď bol nainštalovaný širokouhlý projekčný systém, nový projektor a ozvučenie. „Je neuveriteľné, že technika z roku 2008 slúžila návštevníkom až do dnešných dní. Veľkú zásluhu na tom má aj náš dlhoročný spolupracovník a servisný technik Gabriel Snovák, ktorý sa podieľal na technických riešeniach projekcie aj expozície múzea. Dnešná modernizácia je prirodzeným krokom, aby sme držali krok s technologickým vývojom a návštevníkom ponúkli kvalitnejší zážitok,“ uviedol výskumný pracovník, kustód a správca Múzea TANAP-u Peter Michelčík.
Modernizácia je realizovaná v rámci projektu Múzeum TANAP-u 21. storočia s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia SR prostredníctvom Programu Slovensko. Ukončenie prác je plánované do konca apríla. Súčasťou obnovy bude nový kinoprojektor so 4K technológiou, motorické projekčné plátno, moderný multimediálny systém a nový audiosystém pre filmové projekcie, prednášky či konferencie. Priestor doplní aj kamerový systém umožňujúci nahrávanie a online prenos podujatí, moderné osvetlenie a výstavnícky systém na prezentáciu fotografií a obrazov.
„Modernizácia infocentra je dôležitým krokom k tomu, aby Správa TANAP-u a jeho múzeum dokázali ešte lepšie plniť svoje poslanie v oblasti vzdelávania a prezentácie prírody. Moderné technológie nám umožnia priniesť návštevníkom kvalitnejší zážitok a zároveň vytvoria priestor pre odborné konferencie, diskusie či kultúrne podujatia,“ dodal poverený riaditeľ Správy TANAP-u Michal Babnič.
Po modernizácii poskytne infocentrum nové možnosti využitia, od filmových projekcií cez odborné semináre až po kultúrne a vzdelávacie podujatia. Modernizované priestory tak posilnia úlohu Múzea TANAP-u ako významného centra environmentálneho vzdelávania a popularizácie prírody Tatier. Zo zverejnenej zmluvy o poskytnutí dotácie vyplýva, že celková výška grantu na projekt „Múzeum TANAP-u 21. storočia: Digitalizácia, modernizácia zázemia a atraktívne formy prezentácie prírodného a kultúrneho dedičstva Tatier“ je takmer 628.000 eur. Na modernizáciu premietacej, zvukovej a multimediálnej techniky pritom pôjde približne 113.000 eur.
