Ako sa žilo v Trnave v 4. tisícročí pred Kristom ukáže mestské múzeum

Trnava 26. júla (TASR) - Výstava Ako sa žilo v 4. tisícročí pred Kristom v Trnave a okolí?, ktorú pripravuje Západoslovenské múzeum (ZsM) sprístupniť v piatok 4. augusta, priblíži návštevníkom svet ľudí z doby medenej. Je to epocha objavov a inovácií v spôsobe života pravekých obyvateľov, informoval jej spoluautor, archeológ ZsM Andrej Sabov.



"Veľké zmeny v tom období priniesol objav kolesa, voza či orby. Žiadaným materiálom na výrobu šperkov a pracovných nástrojov sa na začiatku eneolitu stala meď. Jej zdroje našli pravekí ľudia i v Malých Karpatoch. Pod ich svahmi, ale aj na strategických vyvýšených miestach si stavali domy a budovali osady," uviedol.



Autorkami konceptu výstavy sú archeologičky Anna Bajanová z Archeologického múzea (AM) Slovenského národného múzea a Jana Mellnerová z Inštitútu na výskum kultúrnej krajiny, premiéra výstavy bola v roku 2020 s názvom Ako sa žilo v Bratislave v 4. tisícročí pred Kristom v AM. Následne bola prezentovaná v Malokarpatskom múzeu v Pezinku s modifikovaným názvom Ako sa žilo pod Malými Karpatmi.... "Teraz výstava prichádza do ZsM v Trnave, ktoré jej hlavný koncept obohacuje o predmety a nálezy z danej doby v lokalite Trnava a okolie, podľa čoho je upravený aj názov," vysvetlil Sabov.



Súčasťou výstavy v Trnave je tak aj prezentácia originálnych archeologických nálezov zo zbierkového fondu ZsM. Ide najmä o keramiku, kamenné nástroje a najstaršie kovové predmety z tohto územia - medený sekeromlat a sekerku. "Zaujímavým obohatením výstavy v Trnave je prezentácia lokálneho nálezu eneolitického hrobu," informoval Sabov.



Výstava má niekoľko interaktívnych súčastí zameraných na detského diváka. "Návštevníci sa dozvedia, ako sa pred tisícročiami vyrábali nástroje, ako sa ľudia obliekali, ale aj z čoho pozostávala ich strava. Spoznajú tajomstvo spracovania prvých kovov - zlata a medi," doplnil Sabov. Predstaví aj ako eneolitickí ľudia zomierali, či ako vyzerali ich predstavy o posmrtnom živote.