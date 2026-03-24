V múzeu v Brezovej pod Bradlom predstavili projekt Mená hrdinov
Autor TASR
Brezová pod Bradlom 24. marca (TASR) - Projekt Mená hrdinov, ktorý pripomína významné osobnosti mesta vyrytím ich mien na žulových paneloch panteónu, predstavili v uplynulom týždni v Múzeu Dušana Samuela Jurkoviča v Brezovej pod Bradlom. Žulové stély prinesú informácie o 162 osobnostiach Brezovej pod Bradlom. TASR to uviedol riaditeľ múzea Matúš Valihora.
Panteón pozostáva z 15 žulových stél, pričom na desiatich z nich je aktuálne spolu 162 mien osobností Brezovej pod Bradlom. Zvyšných päť stél je ponechaných pre budúce generácie. Podľa Valihoru panteón pripomína nielen významné osobnosti slovenských dejín, ale aj predstaviteľov miestnej komunity.
„Hoci je Brezová pod Bradlom malé, približne päťtisícové mesto, pôsobilo tu viacero významných osobností - od Jozefa Miloslava Hurbana až po spolutvorcov našej štátnosti, ako generál Milan Rastislav Štefánik či diplomati Štefan Osuský a Ján Papánek,“ uviedol Valihora. Dodal, že panteón pripomína aj richtárov, učiteľov, farárov, partizánov či odbojárov.
Projekt predstavil spolu s Valihorom aj primátor mesta Jaroslav Ciran, ktorý priblížil vznik panteónu v rámci revitalizácie pamätníkov a časti námestia. Poukázal aj na úspešné získanie finančných prostriedkov z dotácií vlády a rezortu obrany.
Autorom architektonického návrhu panteónu je Martin Šlahor. Texty panteónu pripravil Valihora na základe historických zdrojov a prešli odborným dohľadom riaditeľa Historického ústavu Slovenskej akadémie vied Slavomíra Michálka, ktorý je rodákom z Brezovej pod Bradlom a pripravil aj úvodný text. Slávnostné uvedenie panteónu verejnosti sa uskutoční 7. mája v rámci programu osláv 60. výročia získania štatútu mesta Brezová pod Bradlom.
Prvé stély panteónu boli vztýčené v decembri 2020, pričom v tom čase sa podarilo vyryť mená na štyroch z nich. Dopĺňanie mien pokračovalo po získaní ďalších finančných prostriedkov, pričom najnovšie mená boli doplnené v marci 2026. Ako uviedol Valihora, projekt je financovaný z grantového systému Ministerstva obrany SR a jeho cieľom je doplniť mená osobností na už existujúcom panteóne osobností Brezovej pod Bradlom, ktorý sa nachádza na Námestí generála Milana Rastislava Štefánika.
