Košice pozývajú na výstavu, tvorbu predstavuje maliar Oleg Šuk

Košice 6. januára (TASR) – Prvú retrospektívnu výstavu maliara a zenového učiteľa Olega Šuka a jeho post-minimalistické maľby z rokov 2010 - 2020 ponúka košické Múzeum Vojtecha Löfflera. Pod názvom Muž, dom a čln predstavuje viac než 30 malieb, z ktorých mnohé neboli nikdy vystavené, iné boli predstavené v rámci roztrúsených lokálnych autorských výstav bez kontextualizácie.



"Jeho maľby ponúkajú nahliadnutie do jeho náboženskej skúsenosti, skúmania prázdna a ticha a možno ich vnímať ako kontemplatívne objekty. Tieto introvertné maľby nielen ukazujú proces vzniku obrazu, ale venujú nesmiernu pozornosť detailu a emócii, pričom vonkajšiemu svetu nie je venovaná takmer žiadna pozornosť," informovalo múzeum.



Architektúru výstavy, aktualizovaný kontemplatívny priestor bielej kocky, ktorý umožňuje mentálny a spirituálny priestor pre tieto diela, vytvorila dvojica dizajnérov Mira a Peter Maukš.



"Obmedzená paleta farieb, biela, zlatá, modrá a práca s priehľadnosťou a odrazom a človek/muž redukovaný na základnú antropologickú situáciu – na dom a čln. Vo svojich navzájom prepojených cykloch Šuk skúma základné koordináty, hore a dole, spolu a mimo, balans, témy dôležité pre post-abstrakciu aj pre východnú spirituálnu prax," uviedlo ďalej múzeum. Výstava je otvorená do 26. februára.



Novou výstavou v Löfflerovom múzeu je aj inštalácia Anny a Kláry Štefanovičových s názvom Pestro-pravidelné prvky príbytkov. Najvýraznejším spoločným rysom tvorby dvoch sestier je inšpirácia v architektúre, kde jedna využíva exteriér a druhá interiér, predovšetkým jeho výzdobu. Výstava potrvá do 12. februára.