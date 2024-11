V Múzeu v Myjave sa uskutoční spomienkové podujatie Bradáčova Myjava

Myjava 25. novembra (TASR) - V Múzeu Slovenských národných rád (SNR) v Myjave sa uskutoční 28. novembra o 17.00 h slávnostné spomienkové podujatie s názvom Bradáčova Myjava. Koná sa pri príležitosti 140. výročia narodenia prvého myjavského múzejníka Jána Bradáča. TASR o tom informoval hovorca Myjavy Marek Hrin.



"V rámci programu bude predstavená iniciatíva vedenia mesta Myjavy vyhlásiť Jána Bradáča za čestného občana mesta in memoriam. Taktiež bude prezentovaná výstava Ján Bradáč, ktorá v Múzeu SNR potrvá do 31. januára 2025. Podujatie bude spojené aj s ochutnávkou tradičných jedál," priblížil.



Bradáč patril medzi hlavných iniciátorov vzniku myjavského múzea. "Narodil sa 14. mája 1884 v Myjave, kde ukončil základné vzdelanie. Ako 16-ročný odišiel za prácou do USA. Neskôr sa usadil v meste Little Falls, prezývanom aj "druhá Myjava", pretože tam žilo veľa Myjavčanov," doplnil Hrin.



Po návrate sa okrem iného venoval aj zberateľskej činnosti a zaznamenávaniu zvykov a historických udalostí. "Je autorom rozsiahlych zápiskov z obdobia druhej svetovej vojny," priblížilo múzeum s tým, že predmety, ktoré sa mu podarilo získať, doposiaľ tvoria základ zbierok v depozitároch múzea.