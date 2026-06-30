< sekcia Regióny
V múzeu v Rožňave uvedú výstavu fotografií Gejzu Kolesára
Pre verejnosť bude výstava prístupná do 21. augusta.
Autor TASR
Rožňava 30. júna (TASR) - V Baníckom múzeu v Rožňave uvedú fotografickú výstavu renomovaného regionálneho umelca Gejzu Kolesára. Výstava sa koná pri príležitosti 75. narodenín autora, návštevníkom predstaví symbolicky 75 fotografií mapujúcich desiatky rokov jeho práce. TASR o tom informoval manažér marketingu a komunikácie múzea Róbert Šimko.
Gejza Kolesár sa narodil v obci Meliata v Rožňavskom okrese, umeleckej fotografii sa začal venovať počas štúdia na vysokej škole v Košiciach v 70. rokoch minulého storočia. Po návrate na Gemer sa stal kľúčovým členom miestneho fotoklubu Pix-XL Rožňava i medzinárodného združenia Felföldi Fotográfusok Szövetsége.
Kolesár začínal s klasickou analógovou technikou, neskôr prešiel aj na digitálnu fotografiu. Dominantou jeho tvorby je emotívna stránka fotografie, ktorú uprednostňuje pred technikou. „Mám rád, keď fotografický obraz dokáže sprostredkovať myšlienky autora, čo núti diváka premýšľať a byť aktívnym pozorovateľom,“ uviedol umelec o svojej tvorbe.
Za posledné desaťročie sa Kolesár zúčastnil na vyše 60 medzinárodných súťažiach, kde získal desiatky ocenení. Výstava s názvom 75 záberov slobody v rožňavskom múzeu návštevníkom ponúkne prierez autorovou tvorbou mapujúc desiatky rokov jeho fotografickej práce. Rozdelená je do troch tematických celkov prezentujúcich umelcove začiatky v analógovej ére, fotografie inšpirované Rožňavou i diela určené na predaj. Časť získaných prostriedkov z predaja autor venuje na pomoc deťom s onkologickými ochoreniami.
Slávnostná vernisáž výstavy 75 záberov slobody sa uskutoční v galérii Baníckeho múzea v Rožňave vo štvrtok (2. 7.) popoludní. Pre verejnosť bude výstava prístupná do 21. augusta.
Gejza Kolesár sa narodil v obci Meliata v Rožňavskom okrese, umeleckej fotografii sa začal venovať počas štúdia na vysokej škole v Košiciach v 70. rokoch minulého storočia. Po návrate na Gemer sa stal kľúčovým členom miestneho fotoklubu Pix-XL Rožňava i medzinárodného združenia Felföldi Fotográfusok Szövetsége.
Kolesár začínal s klasickou analógovou technikou, neskôr prešiel aj na digitálnu fotografiu. Dominantou jeho tvorby je emotívna stránka fotografie, ktorú uprednostňuje pred technikou. „Mám rád, keď fotografický obraz dokáže sprostredkovať myšlienky autora, čo núti diváka premýšľať a byť aktívnym pozorovateľom,“ uviedol umelec o svojej tvorbe.
Za posledné desaťročie sa Kolesár zúčastnil na vyše 60 medzinárodných súťažiach, kde získal desiatky ocenení. Výstava s názvom 75 záberov slobody v rožňavskom múzeu návštevníkom ponúkne prierez autorovou tvorbou mapujúc desiatky rokov jeho fotografickej práce. Rozdelená je do troch tematických celkov prezentujúcich umelcove začiatky v analógovej ére, fotografie inšpirované Rožňavou i diela určené na predaj. Časť získaných prostriedkov z predaja autor venuje na pomoc deťom s onkologickými ochoreniami.
Slávnostná vernisáž výstavy 75 záberov slobody sa uskutoční v galérii Baníckeho múzea v Rožňave vo štvrtok (2. 7.) popoludní. Pre verejnosť bude výstava prístupná do 21. augusta.