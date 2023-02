Múzeum v Senici pozýva zamilovaných na podujatie Odkaz lásky

Senica 6. februára (TASR) - V budove mestského múzea pripravilo mesto Senica podujatie s názvom Odkaz lásky. TASR o tom informoval kurátor múzea Tomáš Motus.



Podujatie sa uskutoční druhýkrát. "Už podľa názvu je podujatie zamerané na všetkých zamilovaných, ale aj na všetkých, ktorí sa o sviatku zamilovaných chcú dozvedieť viac," uviedol pre TASR Motus.



Tento rok je inšpirovaný príbehom Rómea a Júlie. "Podujatie sa bude niesť v renesančnom štýle. Návštevníci sa dozvedia interaktívnou formou množstvo historických, ale aj zábavných informácií, ktoré sa k sviatku sv. Valentína viažu. Súčasťou budú zaujímavé hry, 'láskomer' a návštevníci sa budú môcť odfotiť pri tematickej fotostene," doplnil kurátor výstavy.



Podujatie sa začína v utorok 14. februára, bude trvať do 26. februára a návštevníci môžu prísť do múzea od pondelka do nedele od 10.00 do 18.00 h.