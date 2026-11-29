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V múzeu v Trnave otvárajú advent rozprávkou a koncertom
Program sa začal o 15.00 h kurzom výroby vianočných ozdôb z korálikov.
Autor TASR
Trnava 29. novembra (TASR) - Západoslovenské múzeum (ZsM) v Trnave otvorilo adventné obdobie programom pre deti a dospelých. Na nedeľné popoludnie pripravilo tradičné podujatie Advent v múzeu, počas ktorého si návštevníci mohli vyrobiť vianočné ozdoby, pozrieť divadelné predstavenie a spoznať históriu niekdajšieho kláštorného kostola. Vyvrcholením bude koncert v kostole, ktorý je pre verejnosť otvorený len pri výnimočných udalostiach, informovala riaditeľka múzea Lucia Duchoňová.
Program sa začal o 15.00 h kurzom výroby vianočných ozdôb z korálikov. O hodinu neskôr sa presunul do koncertnej sály múzea, kde detský divadelný súbor Deti malého Ríma uviedol Rozprávku o dvoch čertoch. Súčasťou adventného programu bola aj komentovaná prehliadka Kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je súčasťou historického komplexu múzea. Ešte pred prehliadkou bola v Kampanologickej expozícii premiéra zvukovej nahrávky zvonov na trnavských vežiach, ktorú pripravil Matúš Sedlák.
Riaditeľka múzea priblížila návštevníkom históriu niekdajšieho kláštorného kostola klarisiek aj zaujímavosti, ktoré sa spájajú s jeho minulosťou. „Chceme, aby si u nás našli svoj program všetky generácie a spoločne otvorili obdobie blížiacich sa Vianoc,“ uviedla Duchoňová. Vyvrcholením prvej adventnej nedele bude o 18.00 h koncert speváckeho zboru Tirnavia. Počas nedeľného popoludnia prebieha v múzeu aj Vianočný bazár sestry Kláry.
Program sa začal o 15.00 h kurzom výroby vianočných ozdôb z korálikov. O hodinu neskôr sa presunul do koncertnej sály múzea, kde detský divadelný súbor Deti malého Ríma uviedol Rozprávku o dvoch čertoch. Súčasťou adventného programu bola aj komentovaná prehliadka Kostola Nanebovzatia Panny Márie, ktorý je súčasťou historického komplexu múzea. Ešte pred prehliadkou bola v Kampanologickej expozícii premiéra zvukovej nahrávky zvonov na trnavských vežiach, ktorú pripravil Matúš Sedlák.
Riaditeľka múzea priblížila návštevníkom históriu niekdajšieho kláštorného kostola klarisiek aj zaujímavosti, ktoré sa spájajú s jeho minulosťou. „Chceme, aby si u nás našli svoj program všetky generácie a spoločne otvorili obdobie blížiacich sa Vianoc,“ uviedla Duchoňová. Vyvrcholením prvej adventnej nedele bude o 18.00 h koncert speváckeho zboru Tirnavia. Počas nedeľného popoludnia prebieha v múzeu aj Vianočný bazár sestry Kláry.