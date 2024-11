V múzeu v Liptovskom Mikuláši si čítali s deťmi potme

Liptovský Mikuláš 27. novembra (TASR) - V Múzeu Čierny orol v Liptovskom Mikuláši si v stredu s deťmi s narušenou komunikačnou schopnosťou rozprávali príbehy zo zvieracej ríše potme. TASR o tom informovala marketingová manažérka Liptovského múzea Slávka Križková.



"Predlohou scénickej interpretácie boli vybrané texty z knihy od Vitalija Biankiho Lesné domčeky a iné rozprávky - nerozprávky, ktoré do scénickej podoby upravil režisér a herec Ján Mikuš," priblížila Križková.



Deti usadené okolo dlhého stola mohli sledovať množstvo detailov. Tmavé osvetlenie s dymovými a so zvukovými efektmi hercom umožnilo koncentrovane pracovať s detskou pozornosťou, a to aj v prípade detí s rôznymi spektrami porúch.



"Herci imitovali zvuky lesných zvierat pomocou hudobných nástrojov a rôznych špeciálnych efektov. Deti boli vtiahnuté do atmosféry, ktorá ich uvoľnila a upútala ich zmysly. Vďaka tomu si mohli príbeh nielen pozrieť a vypočuť, ale aj čiastočne zažiť," doplnila projektová manažérka Liptovského múzea Silvia Vančová.