V Múzeu vo Sv. Antone predstavia víťazné snímky fotografickej súťaže

Svätý Anton 14. novembra (TASR) - Viac ako dve stovky fotografií od 55 autorov sa tento rok uchádzali o uznanie v súťaži Najkrajšia dovolenková fotografia. Víťazné snímky 26. ročníka tejto súťaže uvidí verejnosť na výstave v Múzeu vo Svätom Antone, ktorú sprístupnia vo štvrtok 23. novembra.



"Do tohtoročnej súťaže sa prihlásilo rekordných 57 súťažiacich, ale dvaja účastníci nemohli byť započítaní, pretože neposlali svoje fotografie do uzávierky súťaže. Počet účastníkov 55 aj tak zaznamenal nárast oproti minulému ročníku o deväť osôb," informoval TASR Miroslav Hric z Pohronského osvetového strediska v Žiari nad Hronom, ktoré je hlavným organizátorom súťaže.



Do súťaže sa podľa jeho slov zapájajú amatérski fotografi z celého Slovenska. "Prihlasujú sa stále noví účastníci, ale aj tí, ktorí sa prihlasujú pravidelne. Čo je dobre, že sa rozrastá aj kategória pre deti a mládež do 16 rokov," poznamenal s tým, že súťažné fotografie posielajú základné umelecké školy, centrá voľného času aj stredné odborné školy.



Do súťaže bolo podľa Hrica prihlásených 216 fotografií, čo je pokles oproti minulému ročníku takmer o 40 fotografií. "Napriek poklesu počtu fotografií stúpa úroveň fotografií, porotcovia mali aj tento rok ťažkú úlohu zhodnúť sa na výsledkoch v jednotlivých kategóriách, ktorých je sedem," dodal. Fotografi napriek tomu, že sú amatéri, si podľa Hrica vopred dajú záležať na výbere témy, zachytení správneho okamihu a kvalitnejšie tiež pracujú so svetlom.



Súťaž už tradične prebieha v siedmich kategóriách, tento rok však udelili aj cenu poroty. Hric avizuje, že v budúcnosti plánujú znížiť počet kategórií, resp. ich zmeniť na iné. Dôvodom je pokles fotografií v kategórii Pamiatky UNESCO vo fotografii.



Slávnostná vernisáž sa uskutoční 23. novembra o 16.00 h vo vynovených pivničných priestoroch Múzea vo Svätom Antone, ktoré je spoluorganizátorom súťaže. Odovzdávanie cien bude sprevádzané krátkym hudobným sprievodom, na ktorý je pozvaná Lucia Čierna.