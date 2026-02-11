< sekcia Regióny
V Múzeu vo Sv. Antone pripravili pre prázdninujúce deti prehliadky
Múzejníci avizujú, že počas prázdnin sa kaštieľ zmení na miesto rozprávok.
Autor TASR
Svätý Anton 11. februára (TASR) - V Múzeu vo Svätom Antone v okrese Banská Štiavnica pripravili múzejníci pre rodiny s deťmi počas jarných prázdnin špeciálne prehliadky. Michaela Terenová z oddelenia marketingu a propagácie Múzea vo Svätom Antone uviedla, že rodinné prehliadky budú v kaštieli počas všetkých troch prázdninových týždňov.
Múzejníci avizujú, že počas prázdnin sa kaštieľ zmení na miesto rozprávok. „Deti aj dospelí si v historických priestoroch vyskúšajú dobové kostýmy, zasadnú do kresla pred zrkadlom a pomocou predmetov budú spoločne hádať známe rozprávky,“ uviedli. Rodinné prehliadky sa budú konať vždy o 12.00 h a 13.30 h. Pre návštevníkov, ktorým viac vyhovuje klasická prehliadka, budú určené prehliadky o 9.00 h, 10.30 h a 15.00 h.
Múzejníci avizujú, že počas prázdnin sa kaštieľ zmení na miesto rozprávok. „Deti aj dospelí si v historických priestoroch vyskúšajú dobové kostýmy, zasadnú do kresla pred zrkadlom a pomocou predmetov budú spoločne hádať známe rozprávky,“ uviedli. Rodinné prehliadky sa budú konať vždy o 12.00 h a 13.30 h. Pre návštevníkov, ktorým viac vyhovuje klasická prehliadka, budú určené prehliadky o 9.00 h, 10.30 h a 15.00 h.