Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 11. február 2026Meniny má Dezider
< sekcia Regióny

V Múzeu vo Sv. Antone pripravili pre prázdninujúce deti prehliadky

.
Ilustračná fotografia. Foto: TERAZ.sk

Múzejníci avizujú, že počas prázdnin sa kaštieľ zmení na miesto rozprávok.

Autor TASR
Svätý Anton 11. februára (TASR) - V Múzeu vo Svätom Antone v okrese Banská Štiavnica pripravili múzejníci pre rodiny s deťmi počas jarných prázdnin špeciálne prehliadky. Michaela Terenová z oddelenia marketingu a propagácie Múzea vo Svätom Antone uviedla, že rodinné prehliadky budú v kaštieli počas všetkých troch prázdninových týždňov.

Múzejníci avizujú, že počas prázdnin sa kaštieľ zmení na miesto rozprávok. „Deti aj dospelí si v historických priestoroch vyskúšajú dobové kostýmy, zasadnú do kresla pred zrkadlom a pomocou predmetov budú spoločne hádať známe rozprávky,“ uviedli. Rodinné prehliadky sa budú konať vždy o 12.00 h a 13.30 h. Pre návštevníkov, ktorým viac vyhovuje klasická prehliadka, budú určené prehliadky o 9.00 h, 10.30 h a 15.00 h.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Streda 11. februára

Zomrel svedok holokaustu i priamy účastník SNP Otto Šimko

Prezident: O. Šimko svojím životom symbolizoval odvahu i dôstojnosť

POLÍCIA VYZÝVA: Príďte si pre svoju päťstoeurovku, je pravá