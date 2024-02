V múzeu vo Svätom Antone sčítavali netopiere, našli 18 jedincov

Svätý Anton 26. februára (TASR) - V Múzeu vo Svätom Antone prebehol v uplynulých dňoch monitoring zimného výskytu netopierov, pri ktorom objavili v priestoroch múzea 18 jedincov tohto živočíšneho druhu. Michaela Terenová z oddelenia marketingu Múzea vo Svätom Antone informovala, že monitoring v pivniciach a v skrytých, nenavštevovaných zákutiach múzea prebieha už takmer 15 rokov.



"Početnosť nie je porovnateľná s veľkými jaskynnými kolóniami, nás však teší, že je stabilná aj napriek pracovnému ruchu, ktorý v pivničných priestoroch prebiehal v uplynulých rokoch," uviedla v tejto súvislosti Terenová.



Netopiere je možné za súmraku a v nočných hodinách pozorovať od jari do jesene. V zime, keď nemajú k dispozícii potravu - rôzne druhy hmyzu, sa však sústreďujú na zimoviskách, kde pri spomalených životných procesoch, tzv. hibernácii, prečkajú nepriaznivé poveternostné podmienky.



Podľa Terenovej je to tiež vhodný čas na zistenie ich početných stavov. Sčítavanie vykonávajú profesionáli aj dobrovoľníci, pracovníci organizácií Štátnej ochrany prírody SR, členovia Spoločnosti pre ochranu netopierov a ďalší nadšenci.



"Najčastejšími zimnými úkrytmi sú jaskyne, staré banské diela, ale aj pivnice a budovy, všade tam, kde sa udržiava prijateľný chlad a stála teplota bez prievanu. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že kaštieľ vo Svätom Antone takéto podmienky nespĺňa, opak je však pravdou," dodala Terenová.