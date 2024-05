V múzeu vystavujú odevy, ktoré si Lučenčanky vyrábali z látok z Poľany

Lučenec 22. mája (TASR) - V Mestskom múzeu Lučenec v súčasnosti vystavujú odevy, ktoré si obyvateľky mesta svojpomocne vyrábali z látok z vlnárskeho závodu Poľana. Národný podnik látky v druhej polovici minulého storočia exportoval do celého sveta a vlastnoručne vyrobené kostýmy boli v meste v časoch socializmu módnym fenoménom. Pre TASR to uviedla vedúca múzea Andrea Moravčíková.



Vlnárske závody Poľana vznikli v Opatovej, dnes mestskej časti Lučenca, v polovici 20. storočia. Pre Lučenec mal národný podnik mimoriadny význam a zamestnával veľké množstvo žien. "Tieto závody do konca svojho fungovania vyrobili toľko látok, že by obišli rovník našej zemegule a ešte o niečo ďalej. Exportovali do celého sveta. Staré pracovníčky Poľany rozprávali, že aj Margaret Thatcherová si nechala posielať látky práve z tohto vlnárskeho závodu," uviedla Moravčíková.



Látky z Poľany smerovali z Lučenca do Európy, USA, Kanady i Austrálie, končili však aj v lučeneckých domácnostiach. Fenoménu odevov vytvorených z látok z tunajších vlnárskych závodov v Lučenci pomohol aj nemecký časopis Burda Style. Ten okrem fotografií rôznych módnych kostýmov obsahoval aj strihy, podľa ktorých si mohli aj ženy bez krajčírskych kurzov svojpomocne vytvoriť vlastné odevy.



"Návštevníci tak na výstave môžu vidieť výrobky z látky z Poľany a zo strihov z časopisu Burda priamo na figurínach vo výstavnej miestnosti múzea. Pred výstavnou sálou je aj inštalácia látok vlnárskych závodov," priblížila Moravčíková s tým, že kostýmy sa múzeu podarilo zozbierať priamo od Lučenčaniek. Výstavu tiež dopĺňajú veľkoformátové fotografie zo socialistického Lučenca či osláv 1. mája v meste, počas ktorých sa ženy v módnych kostýmoch najčastejšie prezentovali.



Výstava Ako sa nosila Poľana bude v Mestskom múzeu Lučenec pre návštevníkov prístupná do 15. júla. Následne vystavené kostýmy múzejníci presunú do expozície na druhom podlaží, ktorá je venovaná práve histórii vlnárskeho podniku Poľana.