V múzeu zubačky premietnu turistom unikátny historický film

Tisovec 3. augusta (TASR) - Unikátny krátky film so vzácnymi historickými zábermi spestrí zážitky návštevníkom zubačky v Tisovci. Film vznikol z viac než 300 vzácnych historických fotiek a predstavuje históriu tamojšej ozubnicovej železnice. Premietaný bude v múzeu zubačky na miestnej železničnej stanici.



"Tvorbe filmu predchádzal výskum dostupných materiálov, predovšetkým historických fotografií. Z celkového počtu 300 fotografií viažucich sa k zubačke sa do filmu dostalo približne 70 najpútavejších a najvzácnejších a desať z nich bolo navyše rozpohybovaných," uviedol výkonný riaditeľ OOCR Gemer Jaroslav Hric.



Film spolu s ďalšími atrakciami spríjemní chvíle pasažierom historických zážitkových vlakov, ktoré už štvrtú sezónu jazdia po koľajniciach Banskobystrického kraja vrátane tých na Gemeri.



Jedinečná ozubnicová trať medzi Tisovcom a Zbojskou je od roku 2008 zapísaná ako národná kultúrna pamiatka. V čase výstavby reflektovala na potreby rozvíjajúceho sa baníctva i železiarstva a na potrebu prepraviť vyťažený materiál do veľkých železiarní na Horehroní. Dnes umožňuje návštevníkom regiónu obdivovať prírodu Národného parku Muránska planina a ponúka výhľady z dvoch viaduktov či prechod 786 metrov dlhým tunelom počas zážitkovej jazdy Zbojníckym expresom.



Popri videu vznikol v múzeu aj nový hravý prvok, veľké skladacie kocky, ktoré po správnom poskladaní vytvoria jeden zo šiestich motívov spájajúcich sa s traťou. Deti sa tak hravou formou oboznámia so zaujímavosťami ozubnicovej železnice.



Projekt bol realizovaný s finančnou podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu Gemer a Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.