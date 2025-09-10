< sekcia Regióny
V Mužli majú novú krížovú cestu s názvom Via Crucis – Via Lucis
Výjavy krížovej cesty, teda Via Crucis, tvorí 14 zastavení, súčasťou inštalácie je aj Via Lucis, ktorá zobrazuje cestu zmŕtvychvstania Ježiša Krista.
Autor TASR
Mužla 10. septembra (TASR) - V obci Mužla v Novozámockom okrese bola inštalovaná nová krížová cesta. Jej jednotlivé zastavenia už požehnal nitriansky biskup Viliam Judák. Ako informovalo Biskupstvo Nitra, netradičná krížová cesta dostala názov Via Crucis – Via Lucis.
Výjavy krížovej cesty, teda Via Crucis, tvorí 14 zastavení, súčasťou inštalácie je aj Via Lucis, ktorá zobrazuje cestu zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Autorom projektu je Gábor Csanády a autorkou umeleckého stvárnenia Márty Magyarová.
Jednotlivé zastavenia boli vyrobené zo špeciálneho betónu. Do každého z nich je umiestnený reliéf z vypaľovanej keramiky. „Symbolika výtvarného stvárnenia cesty spočíva v inovatívnom a jedinečnom spôsobe využitia kombinácie bolestnej a radostnej cesty života Ježiša Krista, ktoré sa spájajú. Obe cesty sa navzájom ovplyvňujú, svetlo jednej osvetľuje a oživuje druhú,“ priblížilo nitrianske biskupstvo.
