V Myjave bude kurz výroby píšťaly zo surového dreva

Myjava 21. februára (TASR) - Kurz výroby píšťal môže verejnosť navštíviť 15. marca od 8.00 h do 18.00 h v priestoroch Kultúrneho domu Samka Dudíka v Myjave v malej nácvikovej sále. Návštevníci si pod vedením lektora vlastnoručne vyrobia píšťalu koncovku zo surového kusu dreva, ktorá im potom zostane. TASR o tom informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Kurz je vhodný pre dospelých a mládež od 15 rokov. Materiály a pomôcky zabezpečí lektor. "Na kurz si treba priniesť ostrý nožík. V prípade záujmu o kurz sa hláste do 10. marca," priblížilo Centrum tradičnej kultúry v Myjave na svojom webe, ktoré podujatie organizuje. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.



Píšťala koncovka je známa aj ako goralská píšťalka. "Ide o rovnú vŕtanú píšťalu, na ktorej sa prefukovaním do harmonických tónov, zatváraním a otváraním spodného konca píšťalovej trubice tvorí charakteristický zvuk. Zaraďuje sa medzi drevené dychové nástroje. Používa sa predovšetkým v ľudovej hudbe," uviedol Hrin.