< sekcia Regióny
V Myjave budú rekonštruovať ihrisko na námestí, má priniesť inklúziu
Projekt odštartuje demontážou pôvodných prvkov a úvodnými prácami na ploche ihriska.
Autor TASR
Myjava 17. októbra (TASR) - Rekonštrukcia detského ihriska na Námestí M. R. Štefánika v Myjave sa začne v pondelok (20. 10.). Realizáciou projektu chce samospráva vytvoriť priestor spĺňajúci najvyššie požiadavky na bezpečnosť a stretávanie sa detí a podporujúci inklúziu detí so zdravotným znevýhodnením. TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Projekt odštartuje demontážou pôvodných prvkov a úvodnými prácami na ploche ihriska. Mesto upozorňuje rodičov detí, ktoré zvykli ihrisko využívať, aby naň od pondelka nevstupovali a rešpektovali vyhradený priestor.
Areál ihriska bude po svojom dokončení obsahovať inkluzívny bezbariérový kolotoč, trampolínu pre vozičkárov, bezbariérový domček s kuchynkou, hernú zostavu doplnenú o sedadlo pre najmenších, prevažovaciu hojdačku, hojdačku na pružine - koník a stonožku. „Ihrisko bude slúžiť nielen deťom z mesta Myjava, ale aj z okolia, ktoré do mesta zavítajú,“ priblížil.
Nové ihrisko je financované z dotácií vo výške 50.000 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podmienkou je, aby boli tri z nových hracích prvkov inkluzívne. Zhotoviteľom ihriska je spoločnosť JS IDEA a podľa zmluvy má na realizáciu 60 dní.
Práce sa mali pôvodne začať už na konci septembra po Michalskom jarmoku. „No vzhľadom na stavebné práce v meste súvisiace s inými projektami a usporadúvanie farmárskych trhov na námestí sa rekonštrukcia začne až v pondelok,“ doplnil Hrin.
Projekt odštartuje demontážou pôvodných prvkov a úvodnými prácami na ploche ihriska. Mesto upozorňuje rodičov detí, ktoré zvykli ihrisko využívať, aby naň od pondelka nevstupovali a rešpektovali vyhradený priestor.
Areál ihriska bude po svojom dokončení obsahovať inkluzívny bezbariérový kolotoč, trampolínu pre vozičkárov, bezbariérový domček s kuchynkou, hernú zostavu doplnenú o sedadlo pre najmenších, prevažovaciu hojdačku, hojdačku na pružine - koník a stonožku. „Ihrisko bude slúžiť nielen deťom z mesta Myjava, ale aj z okolia, ktoré do mesta zavítajú,“ priblížil.
Nové ihrisko je financované z dotácií vo výške 50.000 eur z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, podmienkou je, aby boli tri z nových hracích prvkov inkluzívne. Zhotoviteľom ihriska je spoločnosť JS IDEA a podľa zmluvy má na realizáciu 60 dní.
Práce sa mali pôvodne začať už na konci septembra po Michalskom jarmoku. „No vzhľadom na stavebné práce v meste súvisiace s inými projektami a usporadúvanie farmárskych trhov na námestí sa rekonštrukcia začne až v pondelok,“ doplnil Hrin.