V Myjave evidujú už takmer 100 utečencov z Ukrajiny

Myjava 19. marca (TASR) – Mesto Myjava eviduje na konci týždňa takmer 100 utečencov z Ukrajiny, ktorí sa nachádzajú v meste a samospráva je s nimi v kontakte. Pre TASR to potvrdil hovorca mesta Marek Hrin.



Oddelenie sociálnych služieb sa pre nich snaží zabezpečiť nevyhnutné životné potreby. "Tento proces započal okamžite po vypuknutí vojenského konfliktu. Počet ľudí, ktorí prichádzajú, neustále narastá. Nie je do toho zapojená iba samospráva, ale aj firmy a občania, ktorí ponúkli byty a priestory, kde sa môžu utečenci ubytovať," uviedol Hrin.



Ako doplnil, pomoc je koordinovaná aj s podnikateľskými subjektami. "Nedávno sme usporiadali pracovné stretnutie samosprávy so zástupcami týchto subjektov, aby sme si dohodli spoločný postup. Dostali informácie aj zo štátnej správy od prednostu okresného úradu Stanislava Tomiča, ako by mala vyzerať pomoc štátu, čo sa týka refundácií nákladov," informoval hovorca mesta.



V súčasnosti už mesto začína narážať na strop, ktorý má aktuálne k dispozícii na ubytovanie. "Zatiaľ poslední utečenci, ktorí prišli, boli ubytovaní v Cirkevnom centre voľného času na území obce Brestovec, kde je pre nich pripravené solídne zázemie," povedal pre TASR Hrin.



Deti z Ukrajiny už začali navštevovať školské a predškolské zariadenia. Základnú školu na Štúrovej ulici aktuálne navštevuje 18 detí, do škôlok chodí sedem. "Už na budúci týždeň pôjde z Myjavy ďalší autobus na cudzineckú políciu do Trenčína s tými, ktorí doteraz ešte nepožiadali o dočasné útočisko," uviedol hovorca.



"V súčasnosti všetko, čo súvisí s pomocou utečencom z Ukrajiny, je v podstate na bedrách samosprávy a tých, ktorí podávajú pomocnú ruku. Financie, ktoré súvisia s pomocou, sú z rozpočtu mesta a súkromného sektora. Od štátu zatiaľ nemáme poskytnuté žiadne financie a čakáme na nejaké presnejšie usmernenia, akým spôsobom bude refundácia nákladov uskutočnená," doplnil Hrin.