V Myjave menej separovali, miera separácie však prekročila 60 percent

Myjava 22. júla (TASR) - Podľa údajov organizácie zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK sa množstvo vytriedeného odpadu na Myjave v roku 2022 v prepočte na obyvateľa znížilo, no miera separácie už prekročila 60 percent. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Na území Myjavy bolo v roku 2022 vytriedeného 479.150 kg vyseparovaného odpadu, čo predstavuje 43,97 kg na obyvateľa. "V roku 2021 to bolo síce viac, okolo 48 kg na obyvateľa, ale tu treba brať do úvahy napríklad výkup plastových fliaš, ktorých podiel sa vo vyseparovaných zložkách odpadu výrazne znížil, či napríklad to, že údaje nezahŕňajú odpad odovzdaný v rámci výkupu v zberných surovinách," informoval Hrin.



Ako doplnil, zlepšila sa miera separácie. "Kým v roku 2021 sme dokázali na Myjave vytriediť 57,13 percenta odpadu, v roku 2022 to bolo 61,35 percenta. Snažíme sa pracovať na tom, aby sa aj pomocou uvedomelého prístupu darilo tieto čísla i do budúcnosti zlepšovať," uviedol hovorca.