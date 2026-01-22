< sekcia Regióny
V Myjave môžu obyvatelia využívať službu starostlivosti na diaľku
V súčasnosti je na Myjave do služby zapojených 17 domácností.
Autor TASR
Myjava 22. januára (TASR) - Obyvatelia s trvalým pobytom v meste Myjava a v mestskej časti Turá Lúka môžu využívať bezplatnú sociálnu službu starostlivosti na diaľku prostredníctvom systému Inteligentná Domáca Asistentka (IDA). Služba je určená predovšetkým seniorom žijúcim osamote, osobám s rizikovým ochorením, pacientom zotavujúcim sa v domácom prostredí, ako aj ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Systém funguje nepretržite 24 hodín denne. Zaznamenáva údaje o pohybe v domácnosti aj mimo nej, ktoré sú následne vyhodnocované pomocou algoritmov. Tie dokážu identifikovať neštandardné situácie, ako je náhle zhoršenie zdravotného stavu či podozrivý pohyb v domácnosti. „V prípade rizika systém automaticky upozorní vopred určenú dohliadajúcu osobu, ktorá situáciu preverí a v prípade potreby zabezpečí pomoc,“ ozrejmila.
V súčasnosti je na Myjave do služby zapojených 17 domácností. Prijímatelia služby oceňujú podľa radnice najmä možnosť zostať vo svojom domácom prostredí a zároveň sa cítiť bezpečne. „O tom, že IDA je naozaj nápomocná, svedčí aj fakt, že seniorovi z Nového Mesta nad Váhom zachránila život. A presne toto je cieľ projektu - pomôcť ľuďom zostať bezpečne doma v ich prirodzenom prostredí,“ doplnila.
Súčasťou služby je inštalácia elektronického systému pozostávajúceho zo senzorov pohybu, riadiacej jednotky, SOS tlačidla a trackera. Systém nepoužíva kamery ani mikrofóny a nenarúša súkromie používateľov. Zapožičanie zariadenia, jeho inštalácia, nastavenie aj servis sú bezplatné, podmienkou je však internetové pripojenie v domácnosti. Záujemcom o službu poskytuje bližšie informácie oddelenie sociálnych služieb mesta Myjava.
