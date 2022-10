V Myjave na poste primátora vystrieda Ľ. Halabrín svojho brata

Myjava 31. októbra (TASR) – V meste Myjava sa novým primátorom stal Ľubomír Halabrín, ktorý na tomto poste strieda svojho brata Pavla. Ten sa vo voľbách rozhodol nekandidovať na post primátora, na ktorom pôsobil šesť volebných období. Z mestského zastupiteľstva však neodchádza, keďže bol zvolený za poslanca za stranu Hlas-SD. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov volieb, ktoré zverejnil Štatistický úrad SR.



Halabrín kandidoval za stranu Hlas-SD a vo voľbách získal 1913 hlasov, čo predstavuje 56,14 percenta. Na druhom mieste skončil kandidát koalície strán Smer-SD a SNS Peter Podmajerský so ziskom 928 hlasov. Nezávislému kandidátovi Jurajovi Bakošovi odovzdalo hlas 445 voličov a za Hnutie ONÁS kandidujúci Milan Holíč získal 121 hlasov.



Do poslaneckých lavíc zasadne v novom volebnom období 18 kandidátov, z nich presná polovica kandidovala ako nezávislých. Piati zvolení poslanci kandidovali za stranu Hlas-SD, dvaja za koalíciu Smer-SD, SNS a po jednom zástupcovi budú mať strany Progresívne Slovensko a Starostovia a nezávislí kandidáti.



Celkovo sa na voľbách zúčastnilo v meste z 9275 zapísaných voličov 3510, čo predstavuje volebnú účasť 37,87 percenta.