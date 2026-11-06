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V Myjave opäť pripravujú vianočnú zbierku pre seniorov aj deti
Zbierku pripravuje oddelenie sociálnych služieb mesta Myjava už štvrtýkrát. Záujemcovia sa do nej môžu zapojiť a do 9. decembra darovať hotový vianočný balíček, ktorý poteší niektorého z obyvateľov.
Autor TASR
Myjava 6. novembra (TASR) - Mesto Myjava aj v roku 2026 organizuje tradičnú zbierku s názvom Vianočné balíčky pre deduškov, babičky a detičky. Cieľom je spríjemniť sviatočné chvíle osamelým ľuďom a rodinám, ktoré sa ocitli v náročnej životnej situácii. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Zbierku pripravuje oddelenie sociálnych služieb mesta Myjava už štvrtýkrát. Záujemcovia sa do nej môžu zapojiť a do 9. decembra darovať hotový vianočný balíček, ktorý poteší niektorého z obyvateľov mesta. Obsah balíčkov môže byť rôznorodý. Vhodné sú napríklad káva, čaj, sladkosti, slané pochutiny, knihy, krížovky, ponožky, hrnčeky či kozmetika. Balíčky určené deťom môžu obsahovať hračky.
Organizátori upozorňujú, že všetky darované predmety musia byť nové, nepoužívané a už zabalené. Každý balíček je zároveň potrebné viditeľne označiť podľa toho, komu je určený.
Darčeky môžu záujemcovia odovzdať na troch zberných miestach, medzi ktorými je aj dispečing Mestskej polície Myjava. Bližšie informácie o zbierke poskytne oddelenie sociálnych služieb mesta Myjava telefonicky či e-mailom.
Zbierku pripravuje oddelenie sociálnych služieb mesta Myjava už štvrtýkrát. Záujemcovia sa do nej môžu zapojiť a do 9. decembra darovať hotový vianočný balíček, ktorý poteší niektorého z obyvateľov mesta. Obsah balíčkov môže byť rôznorodý. Vhodné sú napríklad káva, čaj, sladkosti, slané pochutiny, knihy, krížovky, ponožky, hrnčeky či kozmetika. Balíčky určené deťom môžu obsahovať hračky.
Organizátori upozorňujú, že všetky darované predmety musia byť nové, nepoužívané a už zabalené. Každý balíček je zároveň potrebné viditeľne označiť podľa toho, komu je určený.
Darčeky môžu záujemcovia odovzdať na troch zberných miestach, medzi ktorými je aj dispečing Mestskej polície Myjava. Bližšie informácie o zbierke poskytne oddelenie sociálnych služieb mesta Myjava telefonicky či e-mailom.