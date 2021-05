V Myjave otestovali 2887 ľudí, pozitívnych bolo 10

Myjava 3. mája (TASR) – Možnosť otestovať sa v odberných miestach prevádzkovaných mestom Myjava využilo počas piatka a soboty (30. 4. - 1. 5.) 2887 ľudí. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Z nich 2187 prišlo na antigénové testovanie v piatok, 700 v sobotu. "Je to o 315 ľudí menej ako pred týždňom. Počas týchto dvoch dní potvrdili testy prítomnosť nového koronavírusu u desiatich testovaných ľudí. V piatok boli pozitívne testovaní šiesti návštevníci odberných miest, v sobotu pribudli ďalší štyria. Pozitivita dosiahla úroveň 0,34 percenta," uviedol Hrin.



Predchádzajúci týždeň sa otestovalo 3202 ľudí a pozitívne testovaní boli 11 z nich, čo predstavovalo mieru pozitivity 0,34 percenta.



Mesto zároveň upozorňuje, že od pondelka nastáva zmena v testovaní na mestských odberných miestach. "Na štadióne bude fungovať v pondelok od 10.00 do 16.00 h, v utorok, stredu a vo štvrtok sa testovať nebude. Ďalšie testovanie tak bude možné až v piatok (7. 5.) od 10.00 do 20.00 h. V tento deň štandardne pribudnú aj odberné miesta v kultúrnom dome, na strednej priemyselnej škole a v centre voľného času. Tie budú otvorené od 15.00 do 20.00 h," informoval hovorca mesta.



Ako doplnil, spoplatnenie testovania pre občanov s trvalým bydliskom mimo mesto Myjava sa bude vzťahovať už iba na pondelok. "V piatok je testovanie pre všetkých bezplatné a netreba sa naň vopred objednávať. V Nemocnici s poliklinikou Myjava zostáva režim testovania zachovaný a treba sa naň registrovať cez stránku korona.gov.sk," uviedol Hrin.