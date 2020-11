V Myjave otestovali 5604 a v Brezovej pod Bradlom 2439 ľudí

Myjava 8. novembra (TASR) – V dvoch mestách okresu Myjava sa v sobotu (7. 11.) počas celoplošného testovania v rámci akcie Spoločná zodpovednosť zúčastnilo na testovaní 8043 ľudí.



V Myjave na deviatich odberných miestach otestovali 5604 ľudí, z ktorých bol u 30 zistený pozitívny výsledok testu na COVID-19, čo predstavuje 0,54 percenta. "V porovnaní so sobotou z prvého kola, keď prišlo na odberové miesta 6009 ľudí, je to mierny pokles, ale občania mali k dispozícii o tri hodiny menej času na otestovanie," uviedol Martin Kovanič z Mestského úradu v Myjave.



Testovacie miesta otvorili v nedeľu s jedinou zmenou. "Odberné miesto U Belanských bolo presunuté do budovy požiarnej zbrojnice U Vankov. Miesta sú otvorené od 8.00 do 12.00 h, od 13.00 do 17.00 h a od 17.30 do 20.00 h," informoval Kovanič.



V Brezovej pod Bradlom otestovali v prvý deň druhého kola 2439 občanov, z toho 303 nemalo trvalý pobyt v meste. Pozitívni na COVID-19 boli štyria občania s trvalým pobytom v Brezovej.



"V nedeľu sú otvorené štyri odberné miesta. Dve sú v Centre voľného času, jedno v Dennom centre a jedno na Hasičskej stanici, ktoré testujú v čase od 8.00 do 20.00 h. Obedná prestávka bude od 12.00 do 13.00 h, večerná od 17.00 do 17.30 h," uviedol pre TASR prednosta mesta Brezová pod Bradlom Ján Michálek.