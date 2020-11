V Myjave otestovali v sobotu 7339 ľudí, v nedeľu s jednou zmenou

Myjava 1. novembra (TASR) – V meste Myjava otestovali v sobotu (31. 10.) v rámci akcie Spoločná zodpovednosť celkom 7339 ľudí, z toho bolo 51 pozitívnych, čo predstavuje 0,69 percenta z celkového počtu testovaných. Informoval o tom Martin Kovanič z mestského úradu.



Do štatistiky sú započítaní aj otestovaní ľudia v nemocnici. V piatok (30. 10.) bolo v nemocnici otestovaných 450 ľudí a v sobotu 710 ľudí, z ktorých boli dvaja pozitívni.



Počet otestovaných na deviatich odberných miestach v Myjave a Turej Lúke bol 6009. Priemerný počet testovaných ľudí na jednom odbernom mieste bol 668 ľudí. Počet otestovaných v Domove sociálnych služieb (DSS) Nezábudka bol 124 a na Trokanovej ulici mimo odberného miesta 46.



V nedeľu je na Myjave k dispozícii opäť deväť odberných miest. "Jediná zmena nastane v časti Turá Lúka, kde odberové miesto v požiarnej zbrojnici U Belanských vystrieda požiarna zbrojnica U Vankov. Na všetkých miestach sa dá testovať od 7.00 do 12.00 h a od 13.00 do 22.00 h," informoval Kovanič.