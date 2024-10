BOMBOVÁ HROZBA: Preverovali ju v Myjave a okolí

Myjava 3. októbra (TASR) - Polícia preverovala vo štvrtok popoludní údajnú bombovú hrozbu v autobusoch v Myjave a okolí. Odstavené boli desiatky autobusov. Pred 15.00 h sa prímestská autobusová doprava vrátila do fungovania podľa svojho cestovného poriadku. TASR to uviedla hovorkyňa Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Trenčín Ivana Strelcová.



Prvý autobus, ktorý bol odstavený a kontrolovaný políciou, sa nachádzal na autobusovej stanici v Senici. "O 13.00 h už boli postupne odstavované a kontrolované aj ostaté autobusy. V tom čase sa to týkalo viac ako 30 autobusov SAD Trenčín v celom regióne," priblížila s tým, že autobusová doprava na území Myjavy bola v tom čase takmer nefunkčná, meškala a v podstate stála. "Postupne k autobusom prichádzali hliadky polície a vykonávali obhliadku vnútorných priestorov i motorovej a batožinovej časti vozidiel," dodala.



Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková TASR uviedla, že bezpečnosť občanov zostáva pre políciu naďalej prioritou. "Polícia pokračuje v prijatých bezpečnostných opatreniach v súvislosti s výhražnými správami adresovanými rôznym subjektom. V žiadnom prípade sa reálna hrozba nepotvrdila. V každom prípade výhražnej správy polícia vedie trestné konanie, bližšie informácie nie je možné poskytnúť," doplnila.