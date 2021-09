V Myjave pribudlo oddelenie pre pacientov s najťažšími stavmi

Myjava 4. septembra (TASR) – V Nemocnici s poliklinikou (NsP) Myjava, ktorej zriaďovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj (TSK), bolo odovzdané do užívania nové oddelenie multidisciplinárnej intenzívnej starostlivosti (OMIS).



Priestorovo aj technicky sa zlúčili dve jednotky intenzívnej starostlivosti a oddelenie ARO. "Prednedávnom sme odovzdávali zrekonštruovanú práčovňu a kuchyňu za niekoľko miliónov eur a teraz k nim pribudlo aj nové oddelenie. Investícia samosprávneho kraja do tohto oddelenia bola viac ako milión eur bez DPH. Vybudovaním oddelenia, ktoré má slúžiť na urgentné zásahy a na najťažšie stavy pacientov, sa ešte viac zvýšila kvalita nemocnice. Aj dobudovanie tohto oddelenia potvrdzuje, že nemocnica má svoje opodstatnenie, lebo v širokom okolí Kopaníc chýba podobné zariadenie," uviedol predseda TSK Jaroslav Baška.



Oddelenie má osem lôžok. Z nich sú dve lôžka pre infekčných pacientov a štyri pre pacientov s aristickými stavmi. "Oddelenie je pripravené pre pacientov, ktorí potrebujú umelú pľúcnu ventiláciu, so srdcovým zlyhávaním alebo v inom ťažkom septickom stave. Na oddelení je moderné technické vybavenie a monitoring. Pribudla úplne nová vzduchotechnika a kyslíkové rozvody. Vďaka modernému vybaveniu budeme vedieť pomôcť vyššiemu množstvu pacientov, ktorí sú odkázaní na intenzívnu starostlivosť," informovala lekárka Jana Janovíčková.



"Ku kvalitnému personálu pribudli aj kvalitné priestory. Takisto je oddelenie vybavené kvalitným technickým zabezpečením. Za posledných pár rokov sa do nemocnice investovalo množstvo financií a ak sa podarí dokončiť rekonštrukciu chirurgie a operačných sál, tak nemocnica bude na veľa rokov pripravená, aby sa tu poskytovala kvalitná zdravotná starostlivosť," doplnil primátor mesta Myjava Pavel Halabrín.