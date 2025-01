V Myjave sa neuskutoční plánované rokovanie v súvislosti s nemocnicou

Myjava 9. januára (TASR) - Rokovanie mestského zastupiteľstva (MsZ) v Myjave o Nemocnici s poliklinikou Myjava, ktoré sa malo konať 13. januára, sa neuskutoční. Dôvodom zrušenia má byť fakt, že vedenie Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) začalo pripravovať nový variant zabezpečenia prevádzky svojich nemocníc. Primátor Myjavy Ľubomír Halabrín sa preto rozhodol rokovanie zrušiť. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Na stretnutí sa mali zúčastniť aj zástupcovia TSK, starostovia obcí a primátori miest regiónu a ďalší hostia. Rokovanie malo byť zamerané na aktuálnu situáciu možného prevzatia nemocnice do rúk samosprávy. Hrin priblížil, že primátor pripravil list s vysvetlením, ktorý poslal pozvaným účastníkom zasadnutia.



Primátor v liste ozrejmuje aj to, že mesto neustupuje od zámeru nemocnicu prevziať. "Oslovím predsedu TSK so žiadosťou o vysvetlenie, požiadam ho o možnosť vystúpiť na ich zastupiteľstve 27. januára a následne zvolám naše rozšírené zastupiteľstvo," píše primátor.



TSK v minulom roku ponúkol za symbolické euro do správy miest a obcí všetky tri nemocnice vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Mesto Myjava na výzvu zareagovalo a ponuku prijalo. V auguste vyhlásila krajská samospráva verejnú výzvu na manažovanie či prenájom nemocníc. V Myjave následne vznikla pracovná skupina, spracovávali sa analýzy, rokovalo sa možnostiach ďalšieho rozvoja nemocnice, o potrebách i možných riešeniach a získaní zdrojov.