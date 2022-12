V Myjave sa od 1. januára 2023 zmenia úradné hodiny mestského úradu

Myjava 18. decembra (TASR) - Od 1. januára 2023 príde k zmene pracovného poriadku zamestnancov mestského úradu a z nej vyplývajúcej zmene úradných hodín. Rozhodlo o tom vedenie mesta. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Pondelok a utorok budú bez zmeny a úrad bude otvorený od 8.00 do 16.00 h. V stredu budú oddelenia prístupné verejnosti o hodinu dlhšie, a to od 8.00 do 17.00 h. "Štvrtok bol doteraz nestránkovým dňom len pre Spoločnú obecnú úradovňu. Od januára 2023 bude nestránkovým pre všetky oddelenia a ich zamestnanci budú štvrtky využívať prioritne na administratívu, registratúru, archiváciu a ostatné úkony. Aj vo štvrtok bude v čase od 7.00 do 15.00 h k dispozícií pokladňa a v prípade vybavovania úmrtí aj matrika. V piatok bude mestský úrad pracovať od 7.00 do 14.00 h," uviedol Hrin.



Ako doplnil, poludňajšia prestávka bude od 11.30 do 12.30 h, pričom zamestnanci budú mať k dispozícií na obed 30 minút a zvyšný čas im poslúži na prípravu pracovných úkonov súvisiacich s agendou jednotlivých oddelení.