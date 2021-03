V Myjave sa uplynulý týždeň otestovalo viac ako 5000 ľudí

Myjava 29. marca (TASR) – V uplynulom týždni (22. až 28. 3.) využilo možnosť otestovať sa v odberných miestach prevádzkovaných mestom Myjava 5064 ľudí. Informoval o tom hovorca mesta Marek Hrin.



"Antigénové testy zachytili 27 pozitívnych prípadov, čo predstavuje pozitivitu na úrovni 0,53 percenta. Je to lepšie číslo v porovnaní s predošlým týždňom, kedy bola zistená pozitivita 0,87 percenta," uviedol hovorca mesta.



Najväčší záujem o testovanie bol zaznamenaný v piatok (26. 3.), kedy odberové miesta navštívilo 2331 ľudí. "Najlepší výsledok v testovaní bol dosiahnutý vo štvrtok (25. 3.), keď z 504 odobratých vzoriek nebola pozitívna ani jedna," doplnil Hrin.



Mesto zároveň informuje, že od pondelka je upravený režim testovania na odbernom mieste na štadióne Spartaka Myjava. "Testovať sa bude od pondelka do stredy v čase od 10.00 do 16.00 h. Vo štvrtok bude odberné miesto v prevádzke od 10.00 do 20.00 h, pričom prestávky pre personál sú od 12.30 do 13.00 h a od 18.00 do 18.30 h," informoval hovorca mesta.