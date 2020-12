V Myjave sa uskutoční testovanie žiakov a študentov škôl

Myjava 22. decembra (TASR) - V meste Myjava sa uskutoční od 8. do 10. januára testovanie žiakov a študentov škôl antigénovými testami, aby sa mohli opäť vrátiť do školských lavíc. Informovalo o tom mesto Myjava.



V piatok a sobotu (8. a 9. 1.) sa bude testovať od 10.00 do 16.00 h, v nedeľu (10. 1.) od 8.00 do 14.00 h. "Som presvedčený, že spôsob, ako sa zabezpečuje od marca vzdelávanie, je nedostatočný a vychovávame generáciu bez dostatku vedomostí. Učíme ich lenivieť a to, že žiť sa dá i v posteli, papučiach, len s telefónom a počítačom. Rodičia nevládzu nahradiť učiteľov, učitelia napriek snahe nemôžu naučiť deti to, čo v škole," uviedol primátor mesta Pavel Halabrín.



V Myjave sa budú testovať všetky školy - základné, stredné aj špeciálna. "Preto sa o tom bavíme aj so samosprávnym krajom. Testovacie miesta budú zriadené v základných školách na Viestovej a Štúrovej ulici, na gymnáziu i strednej priemyselnej škole," doplnil primátor.



Na trojdňové testovanie škôl sú pripravené kompletné tímy zdravotníkov a administrátorov, sú zabezpečené testy, certifikáty, ochranné prostriedky, hygiena, dezinfekcia aj likvidácia bioodpadu. Podľa primátora je pripravené všetko, aby sa od pondelka 11. januára 2021 mohla začať prezenčná výučba.