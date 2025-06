V Myjave sa uskutoční výstava Od Váhu do sveta a späť

Myjava 5. júna (TASR) - Pri príležitosti 65. ročníka Medzinárodného folklórneho festivalu (MFF) Myjava 2025 sa 18. júna o 16.00 h v priestoroch Múzea Slovenských národných rád v Myjave uskutoční vernisáž výstavy s názvom Od Váhu do sveta a späť. Výstava potrvá do 12. októbra. Predstavuje tradičné odevy z Piešťan, Krakovian a ich blízkeho okolia. Pre TASR to uviedol hovorca Myjavy Marek Hrin.



Ako uviedol, každý z vystavených odevov nesie svoj jedinečný príbeh. „Niektoré boli zakúpené kúpeľnými hosťami priamo v Piešťanoch a odviezli si ich so sebou do sveta ako pamiatku na slovenskú kultúru. Iné vznikli v zahraničí, no boli vytvorené s cieľom reprezentovať Slovensko,“ priblížil.



To, čo tieto odevy spája, je podľa hovorcu ich zaujímavý osud - cesta preč a opätovný návrat domov. „Výber odevov zároveň odkazuje na korene Medzinárodného folklórneho festivalu Myjava. Ten sa začal formovať v Piešťanoch, Vrbovom a Krakovanoch, kým v roku 1976 natrvalo zakotvil na Myjave. Výstavou si pripomenieme miesta, ktoré boli pre festival kľúčové,“ doplnil.



Autorkami výstavy sú Lucia Franická Macková a Katarína Mičicová. Organizátormi sú SNM - Múzeum Slovenských národných rád v Myjave, Centrum tradičnej kultúry Myjava, Balneologické múzeum I. Wintera v Piešťanoch, Západoslovenské múzeum v Trnave a folklórny súbor Žito.