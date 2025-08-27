< sekcia Regióny
V Myjave sa začala realizácia budovania vodozádržných opatrení
Práce potrvajú do polovice novembra 2025.
Autor TASR
Myjava 27. augusta (TASR) - V pondelok (25. 8.) sa v Myjave začala ohradením staveniska a úvodnými búracími prácami realizácia prvej etapy budovania vodozádržných opatrení. Cieľom je zabezpečiť spomalenie odtoku vody a jej zadržiavanie v území. Realizácia projektu tiež prispeje k zmierneniu prejavov sucha a negatívnych dôsledkov zmeny klímy v urbanizovanej časti mesta. Pridanou hodnotou budú nové chodníky. Pre TASR to uviedol hovorca mesta Marek Hrin.
Práce potrvajú do polovice novembra 2025. Ako ozrejmil hovorca, ovplyvnia pohyb chodcov aj dopravu v danom území či niektoré pripravované podujatia. „Práce sú rozdelené do troch etáp tak, aby sa minimalizovalo riziko komplikácií, ale s istými obmedzeniami rozhodne treba rátať. My budeme o nich verejnosť priebežne prostredníctvom našich komunikačných kanálov informovať,“ zhrnul.
Predmetom projektu je realizácia dvoch vodozádržných opatrení na území ohraničenom ulicami Hurbanova. 1. mája a Námestie Milana Rastislava Štefánika, ktoré budú zabezpečovať spomalenie odtoku vody a jej zadržiavanie v území. „Ide o tzv. opatrenie zelenej infraštruktúry, výmenu nepriepustných povrchov za plochy zelene s funkčnou vegetáciou podporujúcou výpar, teda zelené priepustné plochy, a tiež výmenu nepriepustných povrchov za iné priepustné povrchy s vodozádržnou funkciou,“ priblížil.
Projekt budú financovať z eurofondov. Ako uviedol hovorca, ešte v decembri 2024 podpísalo mesto Myjava s Ministerstvom životného prostredia SR zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku vo výške 990.484,80 eura, čo je zároveň výška oprávnených nákladov. Zhotoviteľom je spoločnosť BATEA-STAV, ktorá uspela vo verejnom obstarávaní s cenovou ponukou 738.777,54 eura.
