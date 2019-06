V Myjave sa začína sa 60. ročník medzinárodného folklórneho festivalu

V piatok (21. 6.) ožije aj javisko trnovského amfiteátra odovzdávaním Cien festivalu, po ktorom bude nasledovať uvítací program zahraničných súborov Vitajte, priatelia, na Myjave!

Myjava 19. júna (TASR) – V Myjave sa v stredu začína jubilejný 60. ročník medzinárodného folklórneho festivalu Myjava, ktorý patrí medzi trojicu najväčších a najvýznamnejších folklórnych festivalov na Slovensku. TASR o tom informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Program bude dopoludnia pre najmenších návštevníkov na myjavskom námestí s názvom En-ten-tíčki. Podobné aktivity budú potom situované aj vo festivalovom areáli Trnovce, na "Hrišči" pred reštauráciou. Vo štvrtok (20. 6.) budú pokračovať detské hry a naplánované je aj prijatie zahraničných súborov predstaviteľmi mesta a organizátormi festivalu spojené s tanečnou školou na Gazdovskom dvore v časti Turá Lúka.



V piatok (21. 6.) ožije aj javisko trnovského amfiteátra odovzdávaním Cien festivalu, po ktorom bude nasledovať uvítací program zahraničných súborov Vitajte, priatelia, na Myjave! "Vrcholom večera bude regionálny program Z Piešťan na Myjavu mapujúci históriu medzinárodného folklórneho festivalu od jeho vzniku v Piešťanoch, cez konania vo Vrbovom, Krakovanoch až po jeho udomácnenie sa v 'metropole pod slamou'," uviedol Hrin.



Víkend odštartuje tradičným Jarmekom pot mijafskú vežu, ktorý sa uskutoční na Námestí M. R. Štefánika od 9.00 h. "Naprieč centrom Myjavy bude dopoludnia prechádzať sprievod účinkujúcich na tohtoročnom festivale, ktorí predvedú kúsok svojho umenia priamo na námestí," doplnil hovorca mesta. Popoludní sa festivalové dianie prenesie do amfiteátra Trnovce.



Tradičné mestečko MY-A-VY bude spolu s Kuchyňou starých materí fungovať od 13.00 h a o hodinu nato sa pri amfiteátri rozbehnú aj remeselné dielne a škola paličkovanej čipky Myjavskej pahorkatiny, ktorá bola zaradená do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Večerný program budú tvoriť predovšetkým folklórne skupiny.



Záverečný deň sa začne misijnými bohoslužbami. "Na svoje si prídu aj deti, ktoré sa budú môcť zabaviť v tvorivých dielňach pri perníkovej chalúpke, vyskúšať si úpravu tradičných dievčenských účesov, priučiť sa ľudovej piesni v Školičke spevu či pohrať sa so zvieratami na minifarme," doplnil hovorca mesta. Festival vyvrcholí záverečným galaprogramom s jednoduchým názvom Šesťdesiatka MY-JA-VY, ktorý bude výberom toho najlepšieho zo scény jubilejného ročníka festivalu.