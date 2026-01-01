Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 1. január 2026
V Myjave sa začne skúšobná prevádzka vnútromestskej dopravy od Vankov

Radnica odporúča cestujúcim byť na mieste už v čase, kedy spoj vyrazí zo zastávky u Zimov.

Autor TASR
Myjava 1. januára (TASR) - Od 7. januára 2026 sa začne skúšobná prevádzka vnútromestskej dopravy z lokality Myjava Vankovia riešená takzvaným zberným taxíkom, ktorý nahradí zrušené autobusové spoje pôvodne financované Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Stane sa tak z dôvodu, aby sa ukázal záujem cestujúcich, správnosť načasovania spojov a otestovali ekonomika i prevádzková spôsobilosť tohto riešenia. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

Tabuľkou označený deväťmiestny zberný taxík bude jazdiť trikrát denne tak, aby boli zabezpečené kľúčové spoje, umožňujúce ľuďom dostať sa ráno do práce, do školy, k lekárovi a popoludní zasa späť domov. Ráno bude prvý raz vyrážať zo zastávky Myjava, Vankovia - U Zimov o 5.20 h, druhý spoj pôjde o 7.05 h. Po ceste obslúži všetky ostatné zastávky v lokalitách Vankovia - u Vachulov, u Podzámskych, na Pasienkoch, Základná škola a u Juríkov.

Radnica odporúča cestujúcim byť na mieste už v čase, kedy spoj vyrazí zo zastávky u Zimov. „Nástupnými zastávkami sú v smere na Myjavu len tie vymenované, v lokalite Vankovia. Výstupné sú samozrejme všetky zastávky po ceste a prvý spoj o 5.20 h pôjde cez autobusovú stanicu na Myjave ďalej k nemocnici a skončí na zastávke Myjava, plastika,“ ozrejmila samospráva.

Druhý spoj o 7.20 h bude končiť pri nemocnici. „Popoludní pôjde vozidlo naspäť z autobusovej stanice na Myjave o 15.20 h, takže bude nadväzovať na autobusový spoj, ktorý dorazí z nemocnice o 15.18 h. Odchádzať bude z okraja nástupišťa v blízkosti zastávky číslo 9. V prípade tohto spoja je nástupnou len autobusová stanica Myjava a výstupné sú, samozrejme, opäť všetky zastávky v lokalite Vankovia,“ doplnilo mesto.

Ak by sa tento model ukázal ako dostatočný, bude samospráva nad podobným riešením uvažovať aj v prípade zabezpečenia dopravy do a z lokality Junasovia, ktorá o autobusy príde na jar 2026. Ak by sa náhodou prevádzkovo či ekonomicky neosvedčil, bude vedenie mesta hľadať iné spôsoby. Samospráva pri aktuálnom riešení vychádzala z informácií od Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín a tiež z dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi.

Od januára 2026 nastanú v autobusovej doprave zmeny, TSK už nebude financovať niektoré vnútromestské spoje. Od januára sa o ne majú postarať miestne samosprávy. Cieľom tejto koncepcie je podľa vyššieho územného celku najmä efektivita. Podľa zástupcov TSK je totiž súčasný stav ekonomicky neudržateľný.
.

