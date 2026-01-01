< sekcia Regióny
V Myjave sa začne skúšobná prevádzka vnútromestskej dopravy od Vankov
Radnica odporúča cestujúcim byť na mieste už v čase, kedy spoj vyrazí zo zastávky u Zimov.
Autor TASR
Myjava 1. januára (TASR) - Od 7. januára 2026 sa začne skúšobná prevádzka vnútromestskej dopravy z lokality Myjava Vankovia riešená takzvaným zberným taxíkom, ktorý nahradí zrušené autobusové spoje pôvodne financované Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Stane sa tak z dôvodu, aby sa ukázal záujem cestujúcich, správnosť načasovania spojov a otestovali ekonomika i prevádzková spôsobilosť tohto riešenia. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
Tabuľkou označený deväťmiestny zberný taxík bude jazdiť trikrát denne tak, aby boli zabezpečené kľúčové spoje, umožňujúce ľuďom dostať sa ráno do práce, do školy, k lekárovi a popoludní zasa späť domov. Ráno bude prvý raz vyrážať zo zastávky Myjava, Vankovia - U Zimov o 5.20 h, druhý spoj pôjde o 7.05 h. Po ceste obslúži všetky ostatné zastávky v lokalitách Vankovia - u Vachulov, u Podzámskych, na Pasienkoch, Základná škola a u Juríkov.
Radnica odporúča cestujúcim byť na mieste už v čase, kedy spoj vyrazí zo zastávky u Zimov. „Nástupnými zastávkami sú v smere na Myjavu len tie vymenované, v lokalite Vankovia. Výstupné sú samozrejme všetky zastávky po ceste a prvý spoj o 5.20 h pôjde cez autobusovú stanicu na Myjave ďalej k nemocnici a skončí na zastávke Myjava, plastika,“ ozrejmila samospráva.
Druhý spoj o 7.20 h bude končiť pri nemocnici. „Popoludní pôjde vozidlo naspäť z autobusovej stanice na Myjave o 15.20 h, takže bude nadväzovať na autobusový spoj, ktorý dorazí z nemocnice o 15.18 h. Odchádzať bude z okraja nástupišťa v blízkosti zastávky číslo 9. V prípade tohto spoja je nástupnou len autobusová stanica Myjava a výstupné sú, samozrejme, opäť všetky zastávky v lokalite Vankovia,“ doplnilo mesto.
Ak by sa tento model ukázal ako dostatočný, bude samospráva nad podobným riešením uvažovať aj v prípade zabezpečenia dopravy do a z lokality Junasovia, ktorá o autobusy príde na jar 2026. Ak by sa náhodou prevádzkovo či ekonomicky neosvedčil, bude vedenie mesta hľadať iné spôsoby. Samospráva pri aktuálnom riešení vychádzala z informácií od Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín a tiež z dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi.
Od januára 2026 nastanú v autobusovej doprave zmeny, TSK už nebude financovať niektoré vnútromestské spoje. Od januára sa o ne majú postarať miestne samosprávy. Cieľom tejto koncepcie je podľa vyššieho územného celku najmä efektivita. Podľa zástupcov TSK je totiž súčasný stav ekonomicky neudržateľný.
Tabuľkou označený deväťmiestny zberný taxík bude jazdiť trikrát denne tak, aby boli zabezpečené kľúčové spoje, umožňujúce ľuďom dostať sa ráno do práce, do školy, k lekárovi a popoludní zasa späť domov. Ráno bude prvý raz vyrážať zo zastávky Myjava, Vankovia - U Zimov o 5.20 h, druhý spoj pôjde o 7.05 h. Po ceste obslúži všetky ostatné zastávky v lokalitách Vankovia - u Vachulov, u Podzámskych, na Pasienkoch, Základná škola a u Juríkov.
Radnica odporúča cestujúcim byť na mieste už v čase, kedy spoj vyrazí zo zastávky u Zimov. „Nástupnými zastávkami sú v smere na Myjavu len tie vymenované, v lokalite Vankovia. Výstupné sú samozrejme všetky zastávky po ceste a prvý spoj o 5.20 h pôjde cez autobusovú stanicu na Myjave ďalej k nemocnici a skončí na zastávke Myjava, plastika,“ ozrejmila samospráva.
Druhý spoj o 7.20 h bude končiť pri nemocnici. „Popoludní pôjde vozidlo naspäť z autobusovej stanice na Myjave o 15.20 h, takže bude nadväzovať na autobusový spoj, ktorý dorazí z nemocnice o 15.18 h. Odchádzať bude z okraja nástupišťa v blízkosti zastávky číslo 9. V prípade tohto spoja je nástupnou len autobusová stanica Myjava a výstupné sú, samozrejme, opäť všetky zastávky v lokalite Vankovia,“ doplnilo mesto.
Ak by sa tento model ukázal ako dostatočný, bude samospráva nad podobným riešením uvažovať aj v prípade zabezpečenia dopravy do a z lokality Junasovia, ktorá o autobusy príde na jar 2026. Ak by sa náhodou prevádzkovo či ekonomicky neosvedčil, bude vedenie mesta hľadať iné spôsoby. Samospráva pri aktuálnom riešení vychádzala z informácií od Slovenskej autobusovej dopravy Trenčín a tiež z dotazníkového prieskumu medzi obyvateľmi.
Od januára 2026 nastanú v autobusovej doprave zmeny, TSK už nebude financovať niektoré vnútromestské spoje. Od januára sa o ne majú postarať miestne samosprávy. Cieľom tejto koncepcie je podľa vyššieho územného celku najmä efektivita. Podľa zástupcov TSK je totiž súčasný stav ekonomicky neudržateľný.