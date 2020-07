V Myjave stúpa počet nakazených, zavádzajú krízové opatrenia

Myjava 28. júla (TASR) - V Myjave stúpa počet nakazených novým koronavírusom, ktorý sa rozšíril po rodinnej oslave v neďalekej obci Poriadie. Mesto preto zvolalo na pondelok (27. 7.) krízový štáb a prijalo opatrenia, ktoré by mali zabrániť ďalšiemu nárastu nakazených.



Okres Myjava je po Prievidzi druhým najzasiahnutejším regiónom v počte nakazených novým koronavírusom v Trenčianskom kraji. "V súvislosti s epidémiou, ktorá v okrese vznikla, máme už 22 pozitívnych prípadov, ktoré sú aj mimo okresu Myjava, a niekoľko desiatok kontaktov týchto prípadov, ktoré sa ďalej došetrujú," uviedla riaditeľka Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne Ľudmila Bučková.



V meste je aktuálne 15 pozitívne identifikovaných a viac ako stovka ľudí, ktorí s nimi prišli do kontaktu. Radnica preto po zasadnutí krízového štábu prijala viacero protiepidemiologických opatrení. "Zastavili sme všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia, zavreli sme plaváreň, kúpalisko, niektoré mestské zariadenia, kde sa ľudia stretávali, zakázali sme organizovanie veľkých podujatí, osláv zatiaľ do pondelka 3. augusta," doplnil primátor mesta Pavel Halabrín.



Mesto tak muselo zrušiť po plánovanom medzinárodnom folklórnom festivale v júni aj druhé najväčšie podujatie Dožinky v gazdovskom dvore a tiež dlho pripravované oslavy výročia vzniku mestskej časti Turá Lúka.



Na situáciu zareagovala aj myjavská nemocnica, ktorá je kapacitne i vybavením pripravená zvládnuť aj vyšší počet pacientov s infekčným ochorením. "Zaviedli sme opätovne vstupné filtre, zakázali návštevy a tesne predtým sme zriadili odberové miesto, ktoré denne poskytuje služby ľuďom, ktorí potrebujú odber sterov na detekciu nového koronavírusu," informoval riaditeľ Nemocnice s poliklinikou v Myjave Henrich Gašparík.