V Myjave vstúpili do platnosti zmeny v regionálnej autobusovej doprave
V samotnej Myjave pribudne aj obsluha nákupnej zóny na Viestovej ulici a posilní sa spojenie k nemocnici s poliklinikou z viacerých smerov.
Autor TASR
Myjava 5. mája (TASR) - V okrese Myjava vstúpili od piatka (1. 5.) do platnosti zmeny v regionálnej autobusovej doprave, ktoré prinášajú nové trasy cyklobusov, prehľadnejšie cestovné poriadky a posilnenie spojov na vyťažených úsekoch. TASR to uviedol predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.
Kraj zavádza novú koncepciu premávky počas pracovných dní. Posilní sa najmä hlavná trasa Myjava - Rudník - Bzince pod Javorinou - Nové Mesto nad Váhom, kde budú autobusy v špičke premávať približne každých 30 minút, mimo špičky raz za hodinu.
Baška uviedol, že ide o druhú fázu transformácie verejnej dopravy v kraji. „Našou prioritou je zabezpečiť dochádzku detí do škôl, ľudí do práce aj prístup k lekárom,“ zdôraznil. Zmeny majú podľa neho zároveň posilniť nadväznosť autobusov na vlaky, pričom na niektorých trasách môžu cestujúci aj napriek prestupu ušetriť približne 20 minút času.
Ako doplnil dopravný technológ TSK Michal Mazánik, úpravy sú zamerané na zefektívnenie dopravy aj zlepšenie ponuky na vyťažených trasách. „Pôvodné cestovné poriadky často pochádzali ešte z 80. rokov a už nezodpovedali potrebám cestujúcich,“ ozrejmil. Kraj preto obmedzil najmenej využívané spoje a naopak posilnil frekventované linky zavedením taktovej dopravy. Zlepšuje sa aj víkendová obsluha a nadväznosť na železničnú dopravu.
Podľa Tomáša Mihálika z oddelenia dopravnej technológie došlo k výraznému posilneniu viacerých vyťažených trás. Ide napríklad o spojenia medzi Čachticami, Častkovcami, Podolím a Piešťanmi. Na trase Nové Mesto nad Váhom - Lúka budú autobusy v dopravnej špičke premávať až v polhodinovom intervale. Na linke do Moravského Lieskového sa v popoludňajšej špičke zavádza interval približne 45 minút, čo predstavuje nárast počtu spojov.
V samotnej Myjave pribudne aj obsluha nákupnej zóny na Viestovej ulici a posilní sa spojenie k nemocnici s poliklinikou z viacerých smerov. Lepšie spojenia získajú aj okolité obce ako Poriadie, Rudník či Stará Myjava, odkiaľ sa cestujúci po novom dostanú priamymi spojmi napríklad k zdravotníckym zariadeniam, do obchodných centier alebo na železničnú stanicu.
Ako uviedlo mesto Myjava na svojom webe, v nadväznosti na zmeny v regionálnej doprave rozšíri vnútromestskú obslužnosť. Od pondelka (4. 5.) začal do časti Turá Lúka, Junasovia premávať zberný taxík, keďže lokalita prestane byť obsluhovaná pravidelnými autobusmi.
TSK aktualizáciou cestovných poriadkov reaguje na meniace sa dopravné návyky obyvateľov. Väčšina doterajších grafikonov totiž pochádzala ešte z minulých desaťročí. Kraj predpokladá, že po úvodnom období sa systém stabilizuje a postupne sa rozšíri aj do ďalších okresov.
