V Myjave začali zbierať a triediť jedlé oleje, pribudli zberné nádoby

Myjava 31. augusta (TASR) - V meste Myjava začali zbierať a triediť jedlé oleje, keď na niektorých kontajnerových stojiskách pribudli nové zberné nádoby s oranžovým krytom, ktoré slúžia práve na zber použitých olejov. TASR o tom informoval hovorca mesta Marek Hrin.



Tie majú začať mestá a obce na Slovensku zbierať a triediť na základe legislatívnej povinnosti. "Ale aj pre lepšiu ochranu životného prostredia, ktorého sme súčasťou. Myjava nebude v tomto smere výnimkou a zber potravinárskych použitých olejov a tukov z domácností zavádza oficiálne od 1. septembra," uviedol Hrin.



Ako doplnil, v súčasnosti jedlý olej po využití v domácnostiach vo väčšine prípadov končí vo výlevkách či odpadových systémoch, čo so sebou prináša negatíva nielen pre ekológiu. "Do tohto typu odpadu bude možné odovzdávať všetky jedlé oleje a tuky, ktoré sa používajú pri príprave jedla. Po tom, ako splnia svoj účel, ich stačí zliať do akejkoľvek PET fľaše, ktorú sme doma zvyknutí triediť. Fľašu po naplnení dobre uzavrieme a odnesieme do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja," informoval Hrin.



V súčasnosti je v meste umiestnených 22 kusov zberných nádob na triedenie oleja. "Miesta, kde stoja, je možné si pozrieť napríklad na mapke na webe triedimolej.sk. Čím viac obyvateľov bude použitý kuchynský olej triediť, tým viac zberných nádob bude rozmiestnených v uliciach," doplnil hovorca mesta.