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V myjavskej mestskej časti Junasovia dočasne obmedzia premávku
Mesto žiada obyvateľov lokality aj vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasných obmedzení.
Autor TASR
Myjava 30. júla (TASR) - V myjavskej mestskej časti Junasovia budú od 10. do 15. augusta opravovať miestnu komunikáciu. Práce sa uskutočnia na úseku medzi domami so súpisnými číslami 727 a 714. Cesta bude v niektorých časových úsekoch dočasne neprejazdná. Samospráva o tom informovala na svojom webe.
„Keďže ide o úzku miestnu komunikáciu, počas prác stavebných mechanizmov bude cesta v niektorých časových úsekoch dočasne neprejazdná,“ ozrejmila. Súčasťou opravy bude odstránenie lokálnych výtlkov a na niektorých miestach aj výmena povrchu vozovky. Mesto žiada obyvateľov lokality aj vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasných obmedzení.
„Keďže ide o úzku miestnu komunikáciu, počas prác stavebných mechanizmov bude cesta v niektorých časových úsekoch dočasne neprejazdná,“ ozrejmila. Súčasťou opravy bude odstránenie lokálnych výtlkov a na niektorých miestach aj výmena povrchu vozovky. Mesto žiada obyvateľov lokality aj vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasných obmedzení.