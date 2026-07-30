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V myjavskej mestskej časti Junasovia dočasne obmedzia premávku

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Ilustračná snímka. Foto: TASR Henrich Mišovič

Mesto žiada obyvateľov lokality aj vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasných obmedzení.

Autor TASR
Myjava 30. júla (TASR) - V myjavskej mestskej časti Junasovia budú od 10. do 15. augusta opravovať miestnu komunikáciu. Práce sa uskutočnia na úseku medzi domami so súpisnými číslami 727 a 714. Cesta bude v niektorých časových úsekoch dočasne neprejazdná. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

„Keďže ide o úzku miestnu komunikáciu, počas prác stavebných mechanizmov bude cesta v niektorých časových úsekoch dočasne neprejazdná,“ ozrejmila. Súčasťou opravy bude odstránenie lokálnych výtlkov a na niektorých miestach aj výmena povrchu vozovky. Mesto žiada obyvateľov lokality aj vodičov o trpezlivosť a rešpektovanie dočasných obmedzení.
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