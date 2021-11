V myjavskej nemocnici očkujú vakcínami Janssen a Pfizer/BioNTech

Myjava 9. novembra (TASR) - Vakcinačné stredisko Nemocnice s poliklinikou Myjava bude očkovať jednodávkovou vakcínou proti ochoreniu COVID-19 od spoločnosti Johnson & Johnson každý deň až do nedele 14. novembra. TASR o tom informoval hovorca mesta Myjava Marek Hrin.



Očkovať sa bude v čase od 18.00 do 19.00 h. "Očkovacia látka je jednodávková vakcína a poskytuje ochranu proti ochoreniu COVID-19 už po štrnástich dňoch od aplikácie. Záujemcovia sa môžu hlásiť na telefónnom čísle 0908 651 808. V prípade dostatočného záujmu bude nemocnica verejnosť informovať o ďalších termínoch očkovania," uviedol Hrin.



K vakcinačnému stredisku pribudlo v meste ďalšie miesto, kde sa môžu dať v prípade záujmu zaočkovať dospelí aj deti od 12 rokov. "Ide o ambulanciu všeobecného lekára pre deti a dorast so sídlom na Staromyjavskej ulici 690/A. Ambulancia vykonáva aj očkovanie treťou dávkou pre vybrané skupiny obyvateľstva. Vakcinácia je realizovaná v priestoroch ambulancie v popoludňajších hodinách. Na očkovanie sa možno prihlásiť telefonicky na čísle 0907 390 077, a tiež na mailovej adrese ockovanie@zoznam.sk. Ambulancia používa na očkovanie vakcínu Pfizer/BioNTech," doplnil hovorca mesta.