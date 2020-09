V myjavskej nemocnici pribudne multiodborová intenzívna starostlivosť

Myjava 20. septembra (TASR) - V Nemocnici s poliklinikou (NsP) Myjava otvoria nové oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS). Informovala o tom Lenka Kukučková z tlačového oddelenia Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).



Oddelenie vznikne komplexnou rekonštrukciou oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny, čím sa vytvoria podmienky na centralizáciu a skvalitnenie poskytovania zdravotnej starostlivosti pacientom, ktorí potrebujú nepretržité monitorovanie a intenzívnu starostlivosť. "Ideme spojiť pracoviská akútnej a intenzívnej medicíny s jednotkami intenzívnej starostlivosti. Tí najťažší a najvážnejší pacienti budú na jednom moderne vybavenom pracovisku, kde im bude poskytovaná špičková starostlivosť," uviedol riaditeľ NsP Myjava Henrich Gašparík.



Po investícii do rekonštrukcie kuchyne a práčovne ide o ďalšie financie z rozpočtu TSK. "Táto investícia je v hodnote viac ako 500.000 eur, pričom prístrojové vybavenie za ďalších viac ako 300.000 eur sme nemocnici zakúpili a odovzdali ešte v minulom roku," doplnil predseda TSK Jaroslav Baška.



Práce by mal zhotoviteľ odštartovať na začiatku októbra, ak všetko pôjde podľa plánu, nové oddelenie by mala nemocnica otvoriť v marci budúceho roka.