V myjavskej nemocnici sa začala rekonštrukcia stravovacej prevádzky

Myjava 17. februára (TASR) - V Nemocnici s poliklinikou (NsP) Myjava začali komplexnú rekonštrukciu stravovacej prevádzky, kuchyne a práčovne vrátane strechy. Investície sú plánované vo výške viac ako dva milióny eur. "Ide o generálnu opravu obslužných prevádzok a stravovaciu prevádzku. Ak nenastanú nepredvídané udalosti, rekonštrukčné práce by mali byť dokončené v priebehu prvého polroka," uviedol riaditeľ NsP Myjava Henrich Gašparík.



Náklady na rekonštrukciu idú kompletne z rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). "Pribudnú nové technológie a uskutočnia sa stavebné úpravy. V nemocnici bude zabezpečený nový tabletový systém, čo značí, že jedlo sa dostane do styku s okolím až priamo u pacienta, či už na oddelení alebo priamo na izbe. Tento systém sme ako prvý zaviedli v nemocnici v Považskej Bystrici a osvedčil sa nám," informoval predseda TSK.



Nemocnici bola zároveň do užívania odovzdaná aj nová prístrojová technika, ktorú samosprávny kraj zakúpil v priebehu roka 2019. "Ide o technické vybavenie, ktoré zlepšuje starostlivosť o pacientov, ktorí nie sú schopní samostatne dýchať a musíme im pomáhať ventilačnými prístrojmi," informovala lekárka oddelenia anestéziológie a intenzívnej medicíny Jana Janovíčková.



V nemocnici sa pripravuje aj rekonštrukcia oddelenia akútnej a intenzívnej medicíny. "Malo by vzniknúť jedno funkčné oddelenie zjednotením jednotiek akútnej intenzívnej starostlivosti a jednotiek intenzívnej starostlivosti. Na týchto jednotkách budú hospitalizovaní pacienti s najvážnejšími stavmi z oddelení chirurgie a internej medicíny," uviedol pre TASR riaditeľ NsP.



Do nemocnice investuje aj samotné mesto Myjava. "Jednou z posledných investícií mesta do nemocnice boli priestory rýchlej zdravotnej pomoci. Keďže nemocnica opätovne získala prevádzku tejto služby, museli sa urýchlene pripraviť priestory. Celá táto rekonštrukcia, ktorá stála približne 45.000 eur, bola financovaná z prostriedkov mesta a miestnych podnikateľov," uviedol pre TASR primátor mesta Myjava Pavel Halabrín.