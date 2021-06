Mýto pod Ďumbierom s medveďmi problém nemá, pokutu však dostalo

Mýto pod Ďumbierom 7. júna (TASR) – V obci Mýto pod Ďumbierom v okrese Brezno s medveďmi, ktoré by sa chodili kŕmiť do kontajnerov s odpadom, problém už niekoľko rokov nemajú. Keďže im však v súvislosti s nedostatočne zabezpečeným odpadom vyrúbila Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP) koncom mája pokutu, obec sa témou zaoberá, aj keď to nie je jej priorita. Uviedol to pre TASR starosta obce Roman Švantner.



"Čo sa týka zlepšenia zabezpečenia komunálneho odpadu, zaujímal som sa jedine o možnosť získania dotácie z Envirofondu, ale keďže som na Envirofond podával v minulosti tri žiadosti a neprišla mi žiadna odpoveď, nepredpokladám, že tentokrát to bude úspešnejšie,“ informoval s tým, že obec v súčasnosti čaká na výsledok odvolacieho konania voči vyrubenej sankcii, ktorá predstavuje sumu 3500 eur. Podotkol pritom, že v prípade, ak obec bude povinná pokutu uhradiť, stratí tým zároveň na tri roky možnosť uchádzať sa u Envirofondu o akékoľvek dotácie.



Podľa Švantnerových slov problémy s medveďmi v kontajneroch s odpadmi v obci nemajú minimálne 15 rokov. Ako ozrejmil, venujú sa najmä tomu, aby sa komunálny odpad dlhodobo na verejne prístupných miestach nezhromažďoval a nezotrvával. "Pravidelne, minimálne dvakrát do týždňa, zbierame odpady po parkoviskách, máme zriadený zberný dvor, kde môžu občania nosiť odpad každý deň mimo nedele," uzavrel.



Inšpektori SIŽP koncom mája za nedostatočné zabezpečenie svojho odpadu pred prístupom medveďa hnedého vyrubili pokuty vo výške 1200 až 3500 eur spolu štyrom obciam v okresoch Banská Bystrica a Brezno, Národnému endokrinologickému ústavu a tiež reštauračnému zariadeniu v obci Ľubochňa v okrese Ružomberok. Správne konanie o pokute vedie SIŽP aj voči trom ďalším obciam v okrese Poprad.