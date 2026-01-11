< sekcia Regióny
V Mýte pod Ďumbierom zrazil muža na detskom vleku sánkar
Keďže posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) z Bystrej nebola dostupná, na pomoc mužovi smerovali záchranári Oblastného strediska HZS Nízke Tatry.
Autor TASR
Banská Bystrica 11. januára (TASR) - Horskí záchranári pomáhali v sobotu (10. 1.) večer 55-ročnému mužovi, ktorého na detskom vleku v Mýte pod Ďumbierom zrazil sánkar. Horská záchranná služba (HZS) na sociálnej sieti informovala, že muž upadol do bezvedomia a utrpel poranenie hlavy a úst spojené s krvácaním.
Keďže posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) z Bystrej nebola dostupná, na pomoc mužovi smerovali záchranári Oblastného strediska HZS Nízke Tatry. Po ich príchode na miesto bol už muž pri vedomí. HZS dodala, že po vyšetrení a ošetrení ho horskí záchranári odovzdali do starostlivosti posádke RZP, ktorá medzitým prišla na miesto nehody.
Keďže posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP) z Bystrej nebola dostupná, na pomoc mužovi smerovali záchranári Oblastného strediska HZS Nízke Tatry. Po ich príchode na miesto bol už muž pri vedomí. HZS dodala, že po vyšetrení a ošetrení ho horskí záchranári odovzdali do starostlivosti posádke RZP, ktorá medzitým prišla na miesto nehody.