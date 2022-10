V MZ Trnavy sa budú stretávať štyria z piatich kandidátov na primátora

Trnava 30. októbra (TASR) – V zastupiteľstve mesta Trnava sa budú nasledujúce štyri roky stretať štyria z pätice tohtoročných kandidátov na post primátora. Funkciu obhájil Peter Bročka (nezávislý), ako poslanci budú pôsobiť jeho protikandidáti Marián Galbavý (koalícia deviatich pravicových strán), Matej Lančarič (nezávislý) a nováčik Branislav Baroš (Starostovia a nezávislí kandidáti). Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR o výsledku komunálnych volieb v Trnave.



Väčšinu získalo združenie Lepšia Trnava primátora Bročku, má 24 z 31 poslaneckých postov. Osem doterajších poslancov mestského zastupiteľstva (MZ) svoje posty neobhájilo alebo nekandidovalo, 23 pokračuje v práci z nového volebného obdobia. V zostave je päť žien, doteraz ich bolo šesť.



Okrem 24 poslancov z Lepšej Trnavy bude v mestskom parlamente po troch za Starostov a nezávislých kandidátov a za koalíciu KDH, SaS, Spolu, ODS - Občianski demokrati Slovenska, Šanca, Sme rodina, Za ľudí, Kresťanská únia, OKS a ešte jeden nezávislý.



Najviac hlasov zo všetkých zvolených poslancov dostal Matej Lančarič (1870), najmenej za mestský obvod Juraj Novota, ktorému stačilo na zvolenie 608 hlasov, za samostatnú mestskú časť Modranka získal Juraj Šarmír 322 hlasov od voličov.



Spolu bolo v krajskej Trnave odovzdaných na voľby do mestského zastupiteľstva 20.361 platných hlasovacích lístkov. V zoznamoch bolo 52.921 zapísaných voličov, volebná účasť tak dosiahla 41,87 percenta. Je to viac ako vo voľbách v roku 2018, keď bola volebná účasť v Trnave 37,74 percenta. Vtedy bol pomer poslancov, ktorí obhájili svoje posty, voči novým 14 ku 17.