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V N. Zámkoch pripravujú rekonštrukciu SOŠ dopravy a služieb
Stavebné práce zahŕňajú aj komplexnú debarierizáciu areálu.
Autor TASR
Nové Zámky 26. júna (TASR) - Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pripravuje rekonštrukciu Strednej odbornej školy (SOŠ) dopravy a služieb v Nových Zámkoch. Kraj vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) vyhlásil verejné obstarávanie na dodávateľa prác. Ako sa vo vestníku uvádza, predpokladaná hodnota zákazky je 566.268,76 eura.
„Projekt rieši kompletnú rekonštrukciu fasády a výmenu strešnej krytiny na hlavnej budove. Jeho súčasťou je aj obnova vnútorných priestorov telocvične a priľahlých miestností,“ konštatuje sa v zadaní zákazky.
Stavebné práce zahŕňajú aj komplexnú debarierizáciu areálu. „Projekt počíta aj so sadovými úpravami a s obnovu chodníkov,“ píše sa v súťažných podkladoch.
„Projekt rieši kompletnú rekonštrukciu fasády a výmenu strešnej krytiny na hlavnej budove. Jeho súčasťou je aj obnova vnútorných priestorov telocvične a priľahlých miestností,“ konštatuje sa v zadaní zákazky.
Stavebné práce zahŕňajú aj komplexnú debarierizáciu areálu. „Projekt počíta aj so sadovými úpravami a s obnovu chodníkov,“ píše sa v súťažných podkladoch.